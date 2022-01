Mianmarban egy székesegyházban találtak menedéket a keresztények a bombatámadások elől

Loikaw városának hat plébániáját kiürítették, több mint kétszáz, otthonát elvesztett ember talált menedéket a székesegyházban. „Nem tudjuk, mi következik. Hiszünk Istenben, aki megvéd minket” – adott hírt a helyzetről az egyházmegyei kancellár. Elmondta, hogy a székesegyházba menekülők nagy része nő, gyermek, idős és beteg ember, néhány pappal és szerzetesnővérekkel együtt most az épületben laknak. „Loikawban szinte mindennaposak a fegyveres, repülőgépről és helikopterről intézett légitámadások – tette hozzá. – Az emberek menekülnek, biztonságos helyet keresnek, már nagyon kevesen vannak, akik a városban maradtak.”

A 90 ezres lakosságból mintegy 50 ezren menekültek el házaikból. Francis Soe Naing azt mondja, amíg lehet, ott marad. Fényképeket is küldött a hírügynökségnek a székesegyházról, ahol asszonyok és gyerekek imádkoznak, az iskolások tanulnak és játszanak, bent étkeznek. A menekülők a templom belső terében rendezkedtek be, megmaradt vagyonukat is oda vitték.

Mianmarban az elmúlt héten újra fellángolt az erőszak, egyre súlyosabbak az összecsapások a katonai erők és a népi ellenállási mozgalom fegyveresei között, különösen Kayah, Chin és Karen régió főként keresztények lakta területein. Több ezer ember kényszerült otthona elhagyására, az erdőkbe menekültek vagy templomokban és más intézmények épületeiben találtak menedéket. A helyi hatóságok azt panaszolják, hogy nagyon nehéz humanitárius segélyt juttatni a szükséget szenvedőkhöz az országnak ezen a részén, mert nem biztonságos, katonai támaszpontokon kell áthaladni és nem kapnak erre engedélyt.

Az UNICEF is aggodalmát fejezte ki a légitámadások és a nehézfegyverek civil területek elleni bevetése miatt. A támadások áldozatai között gyerekek is vannak. A szervezet közölte, hogy január 8-án egy tizenhárom éves fiú holttestét találták meg Maputiban, Chin államban, egy tizenkét éves lány és egy tizenhat éves fiú pedig megsebesült Loikawban, Kayah államban egy rakétatámadásban. Ugyanezen a napon egy hétéves kislányt géppuska sebesített meg Kayin állam egy településén. Január 7-én egy tizennégy éves fiú és két tizenhét éves lány meghalt egy támadásban Tanintharyi régióban. Január 5-én egy egyéves és egy négyéves kislány vesztette életét tüzérségi támadában Namkhamban, Shan államban. Az UNICEF ekkor felhívást tett közzé a gyermekek védelmében.

Az UcaNews katolikus hírügynökség által készített mérleg szerint a konfliktustól sújtott Mianmar tizenhat egyházmegyéje közül négyet érintett különösen súlyosan a tavaly februári államcsíny, amelyet tüntetések és a katonaság részéről egyre növekvő ellenállás követett. Kayah, Chin és Kachin főként keresztény kisebbség lakta régióiban templomokat támadtak meg, bombáztak. Papokat és lelkipásztorokat tartóztattak le. Több mint 1400 civil áldozata van a támadásoknak, köztük legalább 50 gyermek, és több mint 10 ezer embert tartóztattak le az államcsíny során.

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás: Agensir

Fotó: Agensir, Vatican News; UcaNews

Magyar Kurír