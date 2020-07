Michael August Blume SVD apostoli nuncius meglátogatta a Katolikus Tábori Püspökség gyermektáborát

A nyári táborban Berta Tibor ezredes, a tábori püspökség általános helynöke, Kelemen István Karmacs polgármestere és a jelenlevő tábori lelkészek, Alácsi Ervin János, Markovics Milán Mór, Nagy Ferenc Endre és Rácz István fogadták az apostoli nunciust.

A látogatás elején Alácsi Ervin János őrnagy, vezető kiemelt tábori lelkész egy előadás keretében bemutatta az elmúlt 16 év táborait, majd Berta Tibor általános helynök mutatta meg az alaptábor épületét a nunciusnak. Idén három turnusban százharminc gyereknek van lehetősége arra, hogy teljesen elszakadva a virtuális tértől egy felejthetetlen hetet töltsön a Kis-Balaton térségében. Berta Tibor és Alácsi Ervin elmondták: a tábor legfontosabb értéke az, hogy akár életre szóló barátságok is szövődhetnek – és szövődnek is – a gyerekek között.

Ezt követően a karmacsi templomban egy közös imádság után Michael August Blume érsek megáldotta a jelenlevő katonalelkészeket.

Az apostoli nuncius ezután találkozott a gyerekekkel Zalacsányban, ahol a táborozók a helyi tó melletti Körtvélyesi-tanösvényen akadályokkal nehezített túrán vettek részt. Blume érsek válaszolt a gyerekek kérdéseire, akik a megajándékozták a nunciust a 17. táborra készült sállal, amit aztán a látogatás végéig – a gyerekekhez hasonlóan – a nyakában viselt.

A beszélgetés során a gyerekek kötetlenül kérdezhették a nunciust, például afrikai szolgálatáról és a Szentszék érdekében végzett munkájáról, de arról is, hogy szereti-e a gulyáslevest vagy a kürtőskalácsot.

Michael August Blume elmesélte: Huszonkilenc esztendőn át élt misszionáriusként Afrikában, többek között Ghánában. Akkoriban sajnos arrafelé igencsak áldatlan állapotok uralkodtak, sok ember éhezett, és az országban diktatúra volt. Az utak járhatatlanok voltak, tanulási lehetőség nem nagyon volt, mégis az emberek, főleg a legszegényebbek, nagyon nyitottan fogadták a keresztény vallás közvetítette értékeket. Szerencsére az utóbbi időben már ott is sokat változott a helyzet pozitív irányba.

„Nagyon kedvelem Magyarországot, és külön örülök annak, hogy a Katolikus Tábori Püspökség nem csupán a katonákkal, hanem a katonacsaládokkal és a katonák gyermekeivel is törődik, mégpedig ilyen nagyszerű tábor formájában” – fogalmazott az érsek, aki beszélt arról is, milyen feladatai vannak a pápa követének. „És az is nagyon fontos feladatom, hogy minden nap tanuljak magyarul” – tette hozzá mosolyogva. A kérdések megválaszolása után Michael August Blume Ferenc pápáról készült képekkel ajándékozta meg a táborozókat.

A látogatás végén az apostoli nuncius az általános helynökkel és a tábori lelkészi kar néhány tagjával meglátogatta Sümegcsehiben a John Henry Newman bíborosról elnevezett kápolnát és ferences remeteséget, valamint Sümegen a ferences kegytemplomot és rendházat, ahol Barsi Balázs fogadta és kalauzolta a vendéget.

Forrás és fotó: Katonai Tábori Püspökség; Honvedelem.hu

