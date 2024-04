Miért élek? – Nagymarosi Ifjúsági Találkozó idén tavasszal

„Miért élek?” A központi témaként megfogalmazott kérdés két szempontból is izgalmas, aktuális és mindenkitől választ igénylő. Egyrészt mert egyéni életünk – tanulásunk, fejlődésünk, hivatásunk, társas kapcsolataink – alakulását jelentősen befolyásolja a kérdésre adott válasz; másrészt mert a minket körülvevő világban történelmi jelentőségű, az egész világra kiterjedő, többnyire negatív változások zajlanak, miközben ebben a bizonytalanságokkal teli világban kell sóként, kovászként élnünk és boldogulnunk. De hogyan? A szervezők arra hívják az érdeklődőket, hogy a május 25-i találkozón az előadók és műhelyvezetők segítségével együtt keressék és találják meg a választ e kérdésekre.

A találkozó főelőadója Simon Dávid egyetemi lelkész a Győri Egyházmegyéből, akit sokan ismerhetnek az online térből tanúságtétele kapcsán. Azt szeretné, hogy az életével kíváncsivá tegye az embereket, hogy tudni akarják, ki a főnöke, ki vezeti, ki élteti, ki az, aki boldogítja.

A szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyéspüspök lesz, aki püspökként nem először jár Nagymaroson.

Ahogy minden alkalommal, a napot számos választható műhelyfoglalkozás gazdagítja majd szerte Nagymaroson, hogy ki-ki megtalálja azt, amire leginkább szüksége van.

A fakultációk listáját hamarosan közzéteszik a találkozó honlapján.

Program

9 óra – napindító

10 óra – főelőadás, előadó: Simon Dávid atya

az előadást követően szentségimádás

12 óra – fakultációk

13.30 – ebédszünet, idő a személyes találkozásokra

14.45 – tanúságtétel és zenés felkészülés a szentmisére

16.00 – szentmise, főcelebráns: Székely János szombathelyi megyéspüspök

a szentmise után tánc, örömteli, kötetlen együttlét

A nap folyamán Illés Fanni paraolimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó tanúságtételét hallgathatják meg a jelenlévők.

Zenei szolgálattal közreműködnek a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola liturgikus könnyűzenei képzésének résztvevői.

A főelőadás végétől a szentmise kezdetéig folyamatosan lesz lehetőség gyónásra, lelki beszélgetésre a templomkertben.

A nap részletes programja és a találkozó énekei a találkozó infófüzetében is szerepelnek, amely hamarosan letölthető ITT.

*

Gyerekmaros

Minden korosztályt várnak a Gyerekmarosra, amelyet idén tavasszal „Hitben élni jó!” mottóval hirdetnek meg.

Hit? – Kinek/kiben? Hogyan? Miért? Egy faluban nagy aszály pusztított. Nem termett elég búza a földeken, az erdők fái is igen szárazak voltak. A falu apraja-nagyja bement a templomba, és kérte a papot, hogy imádkozzanak közösen esőért a mezőn. A másnapi imán sokan megjelentek, férfiak és nők, fiatalabbak és idősek, de csupán egy kislány volt, aki esőkabátot és esernyőt is hozott magával. Vajon csak a kislány hitt abban, hogy Isten meghallgatja az imát és esőt ad?

„Kérjetek és kaptok” (Mt 7,7). Hiszel abban, hogy Isten veled van mindig? A matekdolgozat közben is, a születésnapi partin is, focizás és kirándulás közben is. Bízz Istenben, bízd rá magad! Együtt örül az örömeidnek, és együttérez veled, ha nehézségek vannak az életedben. A tavaszi Gyerekmaroson Isten közelségét – és azt hogy a benne való hitben élni jó – sok játékkal, imádsággal, jó hangulatban tapasztaljuk meg.

Gyere közénk, éld át ezt Te is!

Jelentkezés: https://gyerekmaros.hu/regisztracio/

Ha elmúltál 16 éves, szerezz igazi élményeket csoportvezetőként:

– május 24-én este jó hangulatú felkészülés Nagymaroson

– május 25-én lelki élmény többszáz gyermekkel a Dunakanyarban a Duna-parton

Amik várnak rád:

csoportvezetés – játék, beszélgetés, éneklés

közösségi szolgálatos pontok

jó társaság, új barátságok

Részletek és regisztráció: https://gyerekmaros.hu/

Forrás és fotó: Országos Lelkipásztori Intézet

Magyar Kurír