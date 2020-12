Miért oltattam be magam a Covid ellen? –Thomas G. Wenski miami érsek nyilatkozata

Soha nem rajongtam az injekciós tűkért és az oltásokért; fel is szisszentem, amikor beoltottak, de örültem, hogy az elsők között lehetek, akik megkapják a Covid-19 elleni vakcinát. Az oltás nem volt rosszabb, mint amit minden évben kapok influenza ellen, és nem volt kényelmetlenebb, mint amikor vérvételkor vénát keresnek a karomon.

A floridai egészségügyi hatóságok december 16-án végezték el az oltást, nem messze a miami érsekség egészségügyi szolgálatától. Rajtam kívül százhúsz munkatársat és nyolcvankét gondozottat oltottak be, néhány nappal azután, hogy hivatalos jóváhagyást kapott a vakcina.

A miami érsekség egészségügyi szolgálata két megyében harmincnyolc intézményt tart fenn. Több ezer munkatársunk van, és közel ötezer bennlakó gondozottunk a főegyházmegyei idősotthonokban, rehabilitációs intézetekben és lakóotthonokban. Példát akartam mutatni, és arra bátorítani a munkatársakat és a gondozottakat, hogy ők is oltassák be magukat. Kreol nyelvű videoüzenetet is készítettem, amelyben a haiti származású alkalmazottakat biztatom ugyanerre. Az említetteken kívül hatalmas katolikus iskolarendszert is működtetünk; szeretnénk, ha a tanárok és az egyéb iskolai alkalmazottak szintén beadatnák maguknak a vakcinát, akárcsak a papok, a plébániai munkatársak és a karitászszervezetekben dolgozók.

Mivel egyeseknek talán félelmeik és aggodalmaik lehetnek, jelét akartam adni annak, hogy bízom a vakcinában, amelyet a hivatalos szervek jóváhagytak, s ki akartam emelni, hogy a katolikusoknak nincsenek etikai fenntartásai az oltással szemben.

A Hittani Kongregáció és az Amerikai Katolikus Püspöki Konferencia egyaránt leszögezte, hogy nincs közeli kapcsolat a vakcina és az abortusz révén nyert szövetekből származó sejtvonalak között, s ezért nincs akadálya az oltásban való részesülésnek. A közegészségügyi helyzet egyszerűen túl súlyos ahhoz, hogy elvessük ezt a lehetőséget. Ha beoltatjuk magunkat, erkölcsileg felelős módon adjuk tanújelét a felebaráti szeretetnek és a közjó előmozdítására irányuló szándékunknak.

Az oltás a katolikusok számára is elfogadható megoldás, amely segíthet az egyre terjedő járvány megfékezésében. Az előző évek folyamán más oltások is nagyszerű eredményeket értek el a betegségek elleni küzdelem terén. Mindenkit arra biztatok, hogy oltassa be magát, mert még azok is sokat tehetnek ily módon a környezetükért, akiknek személyesen nem sok okuk van arra, hogy féljenek a megfertőződéstől (mert nem tartoznak egyetlen magas kockázatú csoporthoz sem).

Remélem, hogy a kiállásom másokat is hasonló lépésre fog indítani, s így hamar túl lehetünk a járvány nehezén. Addig is maszkot fogok hordani, távolságot tartok és gyakran mosok kezet.

