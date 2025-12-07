Mikulás-ünnepséget tartottak a Katolikus Tábori Püspökségen

A program részeként fellépett a Show and Magic csapata, akik műsorukkal kicsik és nagyok arcára egyaránt mosolyt csaltak.

Az esemény végén személyesen érkezett meg a Mikulás, aki Szent Miklós, a 3–4. századi myrai püspök, a katolikus és a görögkeleti egyház szentje példáját követve megajándékozta a jelen lévő gyermekeket.

A tábori püspökség a hagyományos Mikulás-napi ünnepséggel a közösség erősítését, a hagyományápolást és a gyermekek örömének biztosítását kívánja elősegíteni a honvédségi környezetben.

Szöveg: Navarrai Mészáros Márton

Forrás: Katolikus Tábori Püspökség

Fotó: Woditsch Péter

Magyar Kurír