Mikulás-ünnepséget tartottak a Katolikus Tábori Püspökségen

A program részeként fellépett a Show and Magic csapata, akik műsorukkal kicsik és nagyok arcára egyaránt mosolyt csaltak.
Az esemény végén személyesen érkezett meg a Mikulás, aki Szent Miklós, a 3–4. századi myrai püspök, a katolikus és a görögkeleti egyház szentje példáját követve megajándékozta a jelen lévő gyermekeket.
A tábori püspökség a hagyományos Mikulás-napi ünnepséggel a közösség erősítését, a hagyományápolást és a gyermekek örömének biztosítását kívánja elősegíteni a honvédségi környezetben.
Szöveg: Navarrai Mészáros Márton
Forrás: Katolikus Tábori Püspökség
Fotó: Woditsch Péter
Magyar Kurír
