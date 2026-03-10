Milan Lach SJ a Pozsonyi Görögkatolikus Egyházmegye új megyéspüspöke

A vatikáni közlemény szerint a Szentatya döntése azonnali hatályú. A kinevezéssel a Pozsonyi Görögkatolikus Egyházmegye vezetése egy olyan főpásztor kezébe kerül, aki az elmúlt években segédpüspökként már behatóan megismerte az egyházmegye pasztorális helyzetét.

Az új megyéspüspök, Milan Lach SJ kinevezéséig az Ostracine címzetes püspöke, a Pozsonyi Görögkatolikus Egyházmegye segédpüspöke, valamint a Nyugat-Európában élő szlovák görögkatolikus hívek apostoli vizitátora tisztségeket töltötte be.

A leköszönő főpásztor, Peter Rusnák püspök az egyházmegye 2008-as megalapítása óta állt a közösség élén. XIV. Leó pápa a kánonjogi előírásoknak megfelelően fogadta el lemondását, elismerve több mint másfél évtizedes áldozatos munkáját, amellyel a pozsonyi bizánci rítusú közösséget szervezte és vezette.

Milan Lach püspök kinevezése megerősíti a folytonosságot az egyházmegyében. Az új megyéspüspök jezsuita szerzetesként és korábbi parmai (USA) megyéspüspökként jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, amely kulcsfontosságú lesz a nyugat-szlovákiai görögkatolikus szórvány és az európai diaszpóra további lelkipászátpri gondozásában.

A Szlovák Püspöki Konferencia (KBS) tájékoztatása szerint az új főpásztor nem sokkal a kinevezés közzététele után nyilatkozatot adott ki, amelyben a közös építkezésre és a hit örömére helyezte a hangsúlyt. Milan Lach püspök mindenekelőtt Peter Rusnák püspöknek mondott köszönetet az elmúlt években nyújtott támogatásáért. „Hálás vagyok Péter püspöknek a testvéri segítségéért. Az Egyesült Államokból való hazatérésem utáni három évben is éreztem befogadó szeretetét.”

Köszönetet mondott továbbá Jonáš Maxim eperjesi érsek-metropolitának és a Hierarchák Tanácsának a belé vetett bizalomért, hangsúlyozva készenlétét a szlovákiai görögkatolikus egyház javára végzett közös munkára. Az új püspök hangsúlyozta, hogy küldetését nem egyéni feladatként, hanem közösségi szolgálatként fogja fel. Egy szemléletes sportos hasonlattal élve kiemelte: „Ez a szolgálat kihívás számomra. Isten segítségével el tudom látni, de ez nem rólam szól. A csapatkapitány soha nem nyer egyedül futballmeccset, csak a csapattal együtt.”

Milan Lach emlékeztetett arra, hogy bár a görögkatolikus közösség létszámát tekintve kisebb Szlovákiában, történelmi tanúságtétele – különösen a második világháború utáni üldöztetések idején – rendkívül erős. „Ne félj, te kicsiny nyáj!” – idézte a bibliai mondatot. Rámutatott: az egyházmegye feladata, hogy a mély imádság, a bizánci liturgikus hagyomány szépsége és az Isten igéjének hirdetése által legyen jelen a társadalomban.

„Arra bátorítok mindenkit, hogy lelje örömét a hitében és legyen reménye. Ne féljünk – Isten velünk van!” – zárta nyilatkozatát az új megyéspüspök, imákat kérve szolgálatának megkezdéséhez.

Forrás és fotó: vatican.va, tkkbs.sk, grkatba.sk

Fordította, összeállította: Nyíregyházi Egyházmegye

