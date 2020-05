Minden, amit tudni akartál a szombati online Nagymarosról

– Hihetetlen, hogy az idén az interneten keresztül vehetünk részt a találkozón. Ugyanakkor nem kis teljesítmény a szervezők részéről, hogy belevágtak a szervezésbe, és nem halasztották el a tavaszi Nagymarost. Hogyan döntötték el, hogy online tartják meg az egész napos rendezvényt most, a járványhelyzet idején?

– Ahogyan sok más egyházi és civil rendezvény szervezői, úgy a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó stábjának tagjaiként mi is aggódva figyeltük a járványügyi helyzet alakulását már márciustól kezdve. Miközben a találkozó előkészítésén dolgoztunk, egyre világosabbá vált számunkra, hogy aligha tarthatjuk meg a rendezvényt a megszokott formában, hiszen személyes találkozásokra nem lesz lehetőség. Végül húsvét előtt meghoztuk a döntést: a találkozó nem marad el, online rendezzük meg.

Valószínűleg akkor is így döntöttünk volna, ha az állami korlátozó intézkedések nem ezeket a kereteket kínálják fel egyetlen lehetőségként, hiszen a résztvevők egészségének védelme a szervezők felelőssége.

A programok nagyobb részét Nagymarosról közvetítjük majd, de azt kérjük a résztvevőktől, hogy mindenképpen otthonaik biztonságából, az interneten keresztül kövessék az eseményeket.

– Mire készüljenek azok, akik akár évtizedek óta minden tavasszal ellátogatnak az ifjúsági találkozóra? És mit várhatnak azok, akik (még ha online is) először lesznek jelen a programokon?

– A rendezvény előkészítésekor egyrészt szempont volt, hogy megtartsuk a rendszeres résztvevők számára jól ismert programszerkezetet. Másrészt azonban szerettük volna jól használni az online platformot, és belevenni a programba olyan elemeket, amelyekhez az online tér jó alapot kínál, egyébként viszont nem vagy csak kevésbé lennének megvalósíthatók.

A találkozó programja a szokásokhoz híven reggel 9 órakor kezdődik a napindítóval, az utolsó esemény pedig a budapesti Szent István-bazilika Mária-kápolnájából 12.30 órától közvetített szentmise lesz Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek főcelebrálásával.

A Nagymarosi Ifjúsági Találkozók egy jellegzetes programja a Kárpát-medence minden tájáról érkező fiatalok, csoportok köszöntése a plébániakertben. Ezt a mozzanatot helyettesítettük azzal a 9.30-kor kezdődő körkapcsolással, amelyben püspökeink és fiatal résztvevők jelentkeznek majd be, hogy egy-egy biztató szóval köszöntsék a képernyők előtt ülőket.

A 10 órakor kezdődő főelőadást Fábry Kornél atya, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) főtitkára tartja.

– Hogyan érinti a mostani nagymarosi találkozót a NEK elhalasztása?

– Az elmúlt három találkozón tematikus csoportokban foglalkoztunk az Egyház szentségeivel (beavató szentségek, a gyógyulás szentségei, életdöntésekhez kapcsolódó szentségek). És valóban: ezt a tavaszi találkozót az Eucharisztiának akartuk szentelni. A felkért főelőadó személye nem változott, de az újonnan választott mottó – „Maradj velünk, Urunk!” (Lk 24,29) – mentén, valamint a jelenlegi helyzet árnyékában a téma feldolgozása sajátos megközelítést kap.

Amikor 2019 nyarán elkezdtük előkészíteni a 2020. májusi találkozót, még úgy gondoltuk, hogy ekkorra már a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus célegyenesében leszünk. A koronavírus-járvány azonban mindannyiunkat arra kényszerített, hogy átírjuk a terveinket.

A találkozó mottója – és egyben Fábry Kornél atya előadásának alapigéje is – éppen ezért az emmauszi tanítványok fájdalmat megélő, ugyanakkor reményteli, szomjas kérése: „Maradj velünk, Urunk!”

A főelőadás után szentségimádást közvetítünk a nagymarosi plébániatemplomból Gáspár István atya, nagymarosi plébános és a nagymarosi Laudate zenekar szolgálatával, majd fakultációkra kerül sor a megszokott módon. Az online térben is több program közül választhatnak a résztvevők: Kerényi Lajos atya a budapesti piarista kápolnából tartja meg szokásos, minden alkalommal óriási érdeklődésre számot tartó előadását; a „Kérdezz-felelek” műhelyen Farkas László és Balázs András atyáknak tehetik fel kérdéseiket a résztvevők már a nap kezdetétől; Varga Kapisztrán ferences atya pedig Esztergomból lesz velünk a KaranTéma című műhelyen: segítségével hitünk fényében reflektálhatunk a járványveszély okozta helyzetre, amely mindannyiunkat kihívások elé állít.

A fakultációk végeztével újabb körkapcsolásra hívjuk a résztvevőket: ezúttal a világ minden táján misszióban szolgálatot teljesítő magyarok életébe pillanthatunk majd be. A napot a Budapestről közvetített ünnepi, bíborosi szentmise zárja.

– A nagymarosi találkozók elmaradhatatlan elemei a zenei részek. Ezeket most online hallgathatjuk?

– A Nagymarosi Ifjúsági Találkozók egyik elindítója több mint negyven évvel ezelőtt Sillye Jenő volt. Jelenléte, szolgálata azóta is végigkísér minden találkozót. Bár személyes találkozásra most nincs mód, Jenő zenei öröksége továbbra is alapot ad a rendezvénynek. A minél nagyobb biztonságra törekedve ezúttal úgy igyekeztünk megszervezni a zenei szolgálatot, hogy minél kevesebb utazásra legyen szükség.

A nagymarosi Laudate zenekar hosszú évek óta teljesít zenei szolgálatot a nagymarosi plébániatemplomban, ők lesznek a délelőtti program zenei házigazdái. A bíborosi szentmisén pedig három budapesti fiatal adja a szolgálatot.

– Kell-e regisztrálni a programokra? Milyen online felületeken kapcsolódhatnak be az eseményekbe az érdeklődők?

– A találkozó programjába bárki bekapcsolódhat. Regisztrálni nem szükséges, elegendő feliratkozni a találkozó YouTube-csatornájára és követni a rendezvény egyéb online felületeit, elsősorban a honlapunkat és a Facebook-oldalunkat. Itt fogjuk közzétenni a legfontosabb információkat: a bekapcsolódással kapcsolatos tudnivalókat, az élő közvetítések elérhetőségét, valamint az interaktív részvétel egyéb lehetőségeit.

