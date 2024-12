Minden beteg ember végtelen értékű személy – Orvosokkal találkozott Székely János Szombathelyen

A Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház több orvosa örömmel elfogadta a meghívást Székely János szombathelyi megyéspüspöktől. A tavaszi találkozón mindkét részről megfogalmazódott, hogy legyen folytatása e nagyszerű kezdeményezésnek.

A november 27-én tartott találkozón részt vettek a kórházban fekvő betegeket, haldoklókat ellátó lelkipásztorok, Bodorkós Imre, Pem László és Gaál Sándor atyák is.

Székely János püspök fontos szempontként említette a szentmisén, hogy a meghívásnak két fő célja van: egyrészt hálát adni az orvosi hivatásokért és az orvosokért, másrészt azt kutatni, hogyan függ össze egy orvos hite és életszemlélete a gyógyító hivatással.

Az orvos nemcsak a testtel foglalkozik, hanem egy emberrel – hangsúlyozta a főpásztor. – Nagyon sok betegségnek lelki oka van, de sok gyógyulás is lelki eredetű. A test és a lélek elválaszthatatlanok egymástól. Példa erre Batthyány-Strattmann László, aki egyszerre volt a test és a lélek orvosa.

Az orvos csak ideiglenes győzelmet tud elérni a gyógyításban, mivel a testünk véges, egyszer elpusztul majd. Ezért is fontos, hogy milyen szellemiségben lépünk oda egy beteg emberhez. Ha valaki azt gondolja, hogy az élet vége a nagy semmi, akkor annak az egész élete értelmetlenné válik – mondta a megyéspüspök. Rámutatott, mennyire fontos lenne a hit fényét odavinni egy súlyos beteg ágyához, végtelen tiszteletet tanúsítani a beteg iránt akkor is, ha már nincs öntudatánál, akkor is ha demens, akkor is, ha alig tud két szót kimondani.

Minden ember Isten remekműve, végtelen értékű ember, végtelen értékű személy, végtelen tiszteletet érdemel. Gyökössy Endre református lelkész mondta, hogy talán az egyik legfontosabb kezelés az, amikor fogom a beteg kezét.

Székely János püspök szentbeszédét ITT vissza lehet hallgatni.

A szentmisében azért imádkoztak, hogy hitük fényét bele tudják vinni gyógyító küldetésükbe, és mindig a végtelen értékű embert lássák minden betegben.

A zenei szolgálatot Sziráki Klára és férje Csiszár Márton zalaegerszegi orvosházaspár végezte.

A szentmise után közös szeretetvendégségen vettek részt, amelyet Sziráki Klára doktornő rövid előadása követett. Az este folytatásában lelki beszélgetésre hívta a jelenlevőket a főpásztor. A találkozó a látogatóközpont bemutatásával és megtekintésével zárult.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

