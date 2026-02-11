Mindenben felfedezhetjük a reményt – Köznevelési intézmények vezetőinek értekezlete Egerben

Szentbeszédében a főpásztor a gondolatok, szavak és tettek összhangjának, egységének fontosságára hívta fel a figyelmet.

Ha biztos kapaszkodót akarunk adni a diákoknak, ha azt szeretnénk, hogy boldogok legyenek, akkor a szívüket kell formálni, Jézus szívéhez hasonlóvá kell alakítani azt, hogy legyenek becsületesek, egyenes szívűek, segítőkészek – emelte ki Ternyák Csaba érsek. – Felkészíteni a fiatalokat az életre azt jelenti, hogy példát mutatunk nekik és rávezetjük őket arra, hogy testük, szellemük és lelkük egységben legyen.

A jó pedagógus képes megszerettetni a diákokkal azt a tárgyat, amit tanít. Ehhez magának a pedagógusnak is szeretnie kell azt, amit tanít – szögezte le az egri érsek. Rácz László tanár alakját példaként állítva a jelenlévők elé, miszerint az igazi tanár hivatalnok, lelkipásztor, a kultúra harcosa és művész is, arra biztatta a pedagógusokat, hogy ne csak szavakkal hirdessék Istent, hanem a szívük is legyen közel hozzá.

Puskás Balázs, a váci Szent Mihály Intézményfenntartó főigazgatója gyermekvédelem, digitális detoxikáció és intézményfenntartás témakörében tartott előadást.

Az Egyház azért tart fenn iskolákat, mert pasztorál, evangelizál és a sajátos eszközein keresztül szeretne keresztény nevelést megvalósítani az iskolákban. A katolikus iskola akkor tud sikeres lenni, ha a helyi egyházzal jó kapcsolatot tart fenn. Intézményfenntartóként segíteni kell az iskolaigazgatók munkáját különböző eszközökkel, lehetőségeket kínálva számukra a hatékony oktató-nevelő munka innovatív végzéséhez: ilyen például a Kett-pedagógia, az iskolakert program, az alkotó pedagógia, a lego-pedagógia, a környezetpedagógia – mondta az előadó.

A gyermekvédelem aktuális kihívásairól szólva hangsúlyozta: hazánkban ma a szorongás, magányosság, alvásproblémák, kortársbántalmazás és a digitális eszközök jelentik a legnagyobb kihívást. Minél fiatalabbak a gyerekek, annál ártalmasabbak az okoseszközök.

Ennek kapcsán beszélt az Egri Főegyházmegye által indított, 120 tanuló önkéntes részvételével megvalósuló digitális detox kampányról, melynek eredményeként csökkent a gyermekek szorongása, javult a koncentrációs képességük, teljesítményük, kreativitásuk, empatikusabbak lettek, és gyorsabban felismerték, ha valamelyik társuk nehézségekkel küzd és segítségre szorul.

Az előadó kiemelt feladatnak tekinti, hogy a pedagógusok, gyermekek és szülők mentális jóllétével is foglalkozzanak, ennek érdekében utazó terápiás csoportot működtetnek, akik 1500 gyermeket látnak el és 700 szülői konzultációt tartanak évente.

Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke Remény az iskolában címmel tartott előadást.

Mindenben és mindenkiben felfedezhetjük a reményt: a gyermekek, az elkötelezett pedagógusok, a velünk egy irányba nevelő családok is a remény hordozói, az egyházi év, az ünnepek, de akár egy mosolyunk is a remény hordozója – fogalmazott. – A pedagógus akkor lehet a remény hordozója, ha hívő, imádkozó ember, aki találkozott már Istennel, van vele személyes kapcsolata, olvassa, imádkozza és életre váltja a Szentírást, és szívesen van az Eucharisztia közelében.

A felkészült pedagógust érdekli az iskola, ismeri a Katolikus Egyház tanítását, ismeri és használja a pedagógiai módszertan eszközeit, maga is állandóan tanul másoktól, megszólítható, közvetlen kapcsolata van a rábízottakkal; hiteles, tehát a gondolatai, a szavai és a tettei egységben vannak és példakép a diákok számára – hangzott el Lóczi Tamás előadásában.

Benyovszky Péter, a gyöngyösi Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium igazgatója az intézmény oktatási-nevelési elveiről beszélt, kiemelve, milyen sokrétű lehetőséget kínál technikum: az ott tanuló diákok az üzemlátogatások révén korán és közelről belelátnak a munka világába, ezáltal nagyobb motivációt kapnak az őket érdeklő területek iránti elkötelezettségre; a kollégiumban nagy hangsúlyt fektetnek a közösségépítésre, a lelkiéletre és a karitatív szolgálatra. Az ösztöndíjprogram is komoly motivációt jelent a diákok körében.

A nap folyamán az iskolák és óvodák aktuális feladatairól, jogszabályi változásokról is hallhattak a jelenlévők.

Szöveg: Pap Ildikó

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír