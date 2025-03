Mindenki számára fontos és értékes a mentális egészség – Segítő beszélgetések Teréz nővérrel

Munkája során beosztott és vezetői szerepben is számos tapasztalatot szerzett, valamint több generációt is megismerhetett: dolgozott iskolában, felsőoktatási kollégiumban és időskorúak között is. Szolgálata során sokféle élethelyzettel találkozott, gyakran a gyásszal, gyászfeldolgozással is, ezért úgy döntött, tovább képzi magát.

2002-ben a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán szerezte meg hittanár-nevelő diplomáját, melyet követően az élet mindinkább a segítő szakma felé vitte, ezért 2009 és 2022 között mentálhigiénés segítő szakember (KRE) majd mediátor (WJLF, és Dr. Fellegi Vajna & Winkler), polgári ügyek mediátora, mediáció a segítő szakmában, valamint lifecoach (Kolozsi M.) végzettségeket szerzett.

Teréz nővérrel készült korábbi interjúnk IDE kattintva olvasható.

A mediáció egy alternatív vitarendezési módszer, másképpen békés vitarendezés, amikor egy vitás helyzetbe behívott harmadik fél, egy közvetítő, vagyis mediátor segítségével igyekeznek a felek megoldást találni. Teréz nővér saját bevallása szerint ezek a tanulmányok nagyban formálták az ő személyiségét is, és ahogy telt az idő, egyre többekkel tapasztalhatta meg a közös munka során a segítő beszélgetés és a mediáció jótékony hatását.

„Célom, hogy segítséget nyújtsak azoknak, akik nehéz élethelyzetben vannak, és szükségük van valakire, aki meghallgatja és támogatja őket az úton: ismét egyensúlyra és erőforrásaikra találni. Hiszek abban, hogy mindenki számára fontos és értékes a mentális egészség, ezért igyekszem segíteni másoknak abban, hogy ismét megtalálják a belső egyensúlyt” – vallja.

