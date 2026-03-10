Fiatalok keresztútja a béke jegyében – Egyházmegyei ministránsnapot tartottak Bátaszéken

A találkozót ezúttal a béke jegyében rendezték, fő üzenete igazodott a Pécsi Egyházmegye idei évre választott mottójához: „Békesség nektek, akik Krisztusban éltek!” (1Pét 5,14).

A ministránskupa, lelki programok, mozgás, valamint keresztút – valóságos kereszthordozással – és szentségimádás is szerpelt a programban, ami Kovács József pécsi káplán, ifjúsági lelkész szerint egyszerre volt vidám és segítette a nagyböjti szent idő – életkori sajátosságoknak megfelelő – megélését is.

A ministránsnap egyik különlegessége volt az utcai keresztút, aminek útvonala a II. Géza Gimnázium és a Nagyboldogasszony-templom között volt. A résztvevők egy 2,5 méter magas, fából készült kereszt vittek magukkal. A ministránsszolgálathoz kapcsolódó elmélkedéseket Mihovics Szebasztián mohácsi káplán állította össze kifejezetten erre az alkalomra.

A másik népszerű programelem a békegalambot ábrázoló flashmob volt, melyet a magasból meg is örökítettek a szervezők.

A ministránsnapra Báta, Bátaszék, Bóly, Decs, Dombóvár, Dunaszekcső, Harkány, Hőgyész, Komló, Lengyel, Mágocs, Mohács, Nagydorog, Őcsény, Paks, Pécs, Pincehely, Regöly, Szakály, Szekszárd, Szentlőrinc, Szigetvár, Tamási, Tolna és Várdomb települések plébániáról érkeztek a résztvevők.

A hagyományos ministránsvetélkedő vándorkupáját ezúttal a regölyi plébánia fiataljai nyerték el, akiket Harkány és Komló csapata követett a dobogón. A programokat a Pécsi Egyházmegye Ministráns Referatúrájának önkéntesei és a bátaszéki ifjúsági közösség tagjai állították össze.

Folytatás október 17-én lesz, az őszi ministránsnapon, amelyet Siklóson szervez a Pécsi Egyházmegye Ministráns Referatúrája.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Pécsi Egyházmegye, Ministráns Referatúra, Pincehelyi Plébánia

Magyar Kurír