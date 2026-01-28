Miniszteri elismerésben részesült a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója

Gálaműsor keretében köszöntötték a magyar kultúráért sokat tevő székesfehérvári és vármegyei intézmények munkatársait a Vörösmarty Színházban rendezett ünnepségen. 12 székesfehérvári és 11 vármegyei, a közművelődésért, a kultúráért évtizedek óta elhivatottan dolgozó szakember részesült miniszteri elismerésben.

Az eseményen Tanárki Gábor főispán mondott ünnepi beszédet, majd Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter videoüzenetben köszöntötte az ünnepségen megjelenteket.

Ezt követően a Vörösmarty Színház színművészei és Dolhai Attila direktor léptek színpadra: Trokán Péter, Varga Mária és Egyed Attila verseket szavaltak, Imre Krisztián és a színházigazgató egy-egy musicalslágert adtak elő.

Az ünnepségen mások mellett Smohay András, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója is oklevelet vehetett át.

