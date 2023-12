Misszióba lépni – Akolitusképzés kezdődött a Szombathelyi Egyházmegyében

Az akolitusok a helyi szükségleteknek megfelelően áldoztatnak, szentségimádást, igeliturgiát, imacsoportot vagy bibliaórát vezethetnek, megbízással további lelkipásztori teendőket láthatnak el. Az alábbiakban a képzés egyik résztvevője, Szabó László személyes hangvételű beszámolóját olvashatják az első képzési hétvégéről.

Ismét útnak indította – immár harmadik alkalommal – a Szombathelyi Egyházmegye azt a képzést, melynek elvégzését követően a résztvevők akolitussá, azaz kísérővé, szolgálóvá válnak. Hosszú utat kell bejárnunk Krisztus segítségével, hogy végül szentmise keretében először lektorrá, majd akolitussá avattassunk, aminek első lépéseként egy igazán tartalmas és sok lelki gyümölcsöt hozó hétvégén vagyunk már túl.

Kürnyek Róbert atya vezetett be bennünket a liturgika alapjaiba, számomra ez különösen is fontos része a képzésnek, hiszen pont ennek ismerete utáni vágy indított elsősorban arra, hogy jelentkezzem. Pászner Gábor állandó diakónussal beszélgethettünk az akolitushivatásról, és egy kis betekintést nyerhettünk a ránk váró feladatokba. Domonkos nővérekkel imádkozhattunk együtt, és Székely János püspök atya is meglátogatott bennünket, megosztotta velünk gondolatait és megköszönte, hogy vállalkoztunk erre a szép küldetésre.

Mindennap lehetőségünk volt együtt imádkozni, részt vehettünk szentmisén, és nagyon szép tanúságtételeket hallgattunk meg nemcsak egymástól, jelöltektől, hanem a bennünket szombat este meglátogató, már szolgálatot teljesítő akolitusoktól is. Mindezek mellett arra is volt időnk, hogy egyik este a közösségépítés jegyében kötetlenül beszélgessünk egy pohár bor és némi nassolnivaló mellett. Jó volt érezni, hogy bár különböző plébániákról, különböző településekről érkeztünk, mégis első perctől kezdve olyan nyitottsággal, olyan őszinteséggel tudtunk egymás felé fordulni, mintha régi ismerősök lennénk.

Akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra válik, áll a rómaiakhoz írt levélben, és valóban, már ez az első hétvége is annyi gyümölcsöt termett, melyből bizton látható, hogy jó az út, amelyen járunk. Abban is biztos vagyok, hogy bár különböző talentumokkal vagyunk felvértezve, de pont ez a különbözőség kovácsol bennünket csapattá, igazi közösséggé. Hiszem, hogy a közösségben megélt hit olyan képességeket is felismerhetővé tesz bennünk, amelynek létezéséről eddig nem is tudtunk. A hitben megélt közösség pedig olyan erő, amelyre bizton építhet majd egy-egy, bennünket képzésre jelölő plébánia.

Kíváncsian várom, hogy a képzés milyenné formál, milyen új utakra visz majd, és eközben nagy-nagy köszönet és hála van bennem feleségem és gyermekeim iránt, hogy támogatnak és kísérnek ezen a szép úton.

