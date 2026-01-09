Mit adhat neked Jézus békéje az új évben? – Kerekasztal-beszélgetés Budapesten

Megszentelt élet – 2026. január 9., péntek | 9:00
1

Január 14-én, szerdán Budapesten, a Párbeszéd Házában a szüzek rendje három tagja beszélget arról, milyen az, amikor Krisztus békéje vezeti az életüket nap mint nap.

Előfordul, hogy szorongás, félelem is van bennünk az új év kezdetén. Érdemes ezért arról gondolkodni, mit adhat Jézus békéje.

A kerekasztal-beszélgetés során egyben megismerhetjük az egyik legrégibb, kifejezetten Istennek szentelt életformát, a szüzek rendjét (ordo virginum).

A beszélgetés résztvevői:
Puska Erzsébet OCV
Víz Ágnes OCV
Dr. Révay Edit OCV

Helyszín:
Párbeszéd Háza (1085 Budapest, VIII., Horánszky u. 20.)

Időpont:
2026. január 14., szerda, 16.00 óra

A program Facebook-eseménye ITT érhető el.

Forrás és fotó: Párbeszéd Háza

Magyar Kurír

#programok #szerzetesek

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató