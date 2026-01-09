Mit adhat neked Jézus békéje az új évben? – Kerekasztal-beszélgetés Budapesten

Előfordul, hogy szorongás, félelem is van bennünk az új év kezdetén. Érdemes ezért arról gondolkodni, mit adhat Jézus békéje.

A kerekasztal-beszélgetés során egyben megismerhetjük az egyik legrégibb, kifejezetten Istennek szentelt életformát, a szüzek rendjét (ordo virginum).

A beszélgetés résztvevői:

Puska Erzsébet OCV

Víz Ágnes OCV

Dr. Révay Edit OCV

Helyszín:

Párbeszéd Háza (1085 Budapest, VIII., Horánszky u. 20.)

Időpont:

2026. január 14., szerda, 16.00 óra

A program Facebook-eseménye ITT érhető el.

Forrás és fotó: Párbeszéd Háza

Magyar Kurír