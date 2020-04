Mit nézzünk? – Műsorok minden napra

A hét minden napjára szeretnénk rövid ismertetőinkkel két-két filmet ajánlani. A családi megjelölés azt jelenti, hogy felsős gyerekkel bátran megnézhetjük az adott műsort vagy filmet. Felnőtt címkével azt láttuk el, ami a szülőket, felnőtteket segítheti abban, hogy egy kicsit elszakadjanak a hétköznapok problémáitól. Április 13. és 19. közötti ajánlóinkban nemcsak a tévé, hanem az internetes szolgáltatók műsorai közül is válogattunk.

HÉTFŐ

családi

Duna TV, 18.45 – A kis herceg (animációs film)

A kislány szépen cseperedik: elvégzi házi feladatát, segít anyukájának, jóban van osztálytársaival. Egyetlen fura szokása van: rendszeresen látogatja a bogaras szomszéd bácsit, aki különös történeteket mesél a lurkónak. Egy hercegről, egy rókáról, egy kígyóról, egy távoli birodalom királyáról és egy rózsáról – Exupéry Kis hercegének szereplőiről. Mark Osborne rendező tisztelettel bánik a kisregénnyel, elkerüli annak rázósabb részeit: felhőtlen családi mozit kínál, ami arra indít, vegyük le a polcról az eredetit.

felnőtt

RTL Klub, 19.15 – Bosszúállók: Végtelen háború (akció-kalandfilm)

Előfordulhat-e, hogy a rossz győz? A hollywoodi happy end-dramaturgia szerint aligha, s húsvét környékén magunk is inkább a pozitívan végződő történetek felé hajlunk. Miért érdemes megnézni mégis a Marvel stúdió tíz éven és 18 addigi filmen át gyülekező szuperhőseinek legújabb kalandját? Mert a gondos építkezés mélységet ad a karaktereknek, a főellenség pedig, az önjelölt „megváltó” Thanos (Josh Brolin) maga is traumáktól szenved. S mire a 2,5 órányi fajsúlyos dráma végére érünk, csak reménykedhetünk, hogy hőseink nem buktak el végleg.

KEDD

családi

Netflix – Juan Manuel Fangio: Az autók megszelídítője (dokumentumfilm)

Most, amikor a jobbára szórakoztatóiparként működő élsport kényszerpihenőre vonult a járvány miatt, érdemes megismerkedni a régi hősökkel. Például a motorsport hőskorának talán legnagyobb alakjával, az argentin Juan Manuel Fangióval, aki a Forma-1 hajnalán négy különböző csapat versenyzőjeként ért el öt világbajnoki címet. Akkor, amikor az autók ráztak, füstöt okádtak, és egyáltalán nem voltak biztonságosak, igazi művészet volt a cél felé terelgetni őket. Francisco Macri ritmusos dokumentumfilmje megszólaltatja a közelmúlt és a jelent pilótasztárjait, és közel hozza a száguldás igézetét.

felnőtt

HBO, 23.00 – Rozsda és csont (romantikus dráma)

Alain-re (Matthias Schoenaerts) hirtelen rászakad az apaság: magára marad kisfiával állás és lakhatás nélkül. Miközben szélvészgyorsan otthont próbál szerezni kettejüknek, melónak bármi megteszi. Így találkozik Stéphaine-val (Marion Cotillard), aki delfinidomárként dolgozott, ám egy baleset következtében mindkét lábát elvesztette. Szikra lobban a két egymásra utalt ember között, úgy döntenek, együtt cipelik tovább az élet terheit. Jacques Audiard rendező finoman elkapott apró pillanatokból formálja filmjét, s megmutatja: a nyomor legmélyén is születhet közös tündérmese.

SZERDA

családi

Duna World, 17.00 – Hazajáró - A Sóvári-hegység (turisztikai műsor)

Biztos, hogy a következő hónapokban nem fogunk kirándulni menni sehova. A „maradj otthon” felhívás ugyanis pont azt szeretné elérni, hogy lehetőség szerint ne távolodjunk el messzire a lakóhelyünktől. Ilyenkor értékelődnek fel azok a műsorok, melyek valamely érdekes vidékre kalauzolnak el bennünket. Személyes kedvencem ezek közül a Hazajáró, mely a Kárpát-medence tájait mutatja be – magyar szemmel. A fotelból akkor se keljünk még fel, ha vége az adásnak, hiszen következik az Ízőrzők, mely Szentgál majd Gávavencsellő finomságait mutatja be. Az Itthon vagy! című műsor pedig a Káli-medencébe repít el bennünket.

felnőtt

Film Box Extra, 21.00 – A vizsga (thriller)

Ezekben a napokban mindannyian megtapasztalhatjuk a bezártság okozta stresszt. Normál esetben ugyanis, ha bemegyünk valahova, onnan bármikor távozhatunk. De vajon valóban így van ez? Nem is gondolnánk, milyen sokszor választjuk önként – igaz, legtöbbször csak rövid időre – a helyben maradást. Stuart Hazeldine kamaradrámájában egy világcég által hirdetett álláspályázat utolsó körébe nyolc ember jutott be. A jelölteket bezárják egy ablaktalan szobába, majd megkezdődik a vizsga. A gond csak annyi, hogy az előttük lévő papíron nincs egy árva szó sem…

CSÜTÖRTÖK

családi

HBO GO – Hihetetlen család (animációs film)

Bob, Helen, Illana, Will és a kis Furi egy átlagos, szerető család életét éli. Utóbbi jelzővel nincs is gond, ám az előbbi – nos, a problémát igazából ez jelenti. Bob ugyanis nem más, mint a nagyerejű Mr. Irdatlan, felesége pedig a nem kevésbé különleges Nyúlányka. Az egykori szuperhősök egy rajongó kölyök kéretlen beavatkozása miatt voltak kénytelenek felhagyni egykori tevékenységükkel. Bob azonban nem bírja a tétlenséget, és a fagyasztó hatású Fridzsiman-nel éjszakánként titokban szuperhősködik. Brad Bird Oscar-díjas animációs filmje kiemelkedik a sok hasonló film közül. Annak is érdemes újra megnéznie, aki már látta.

felnőtt

Moziverzum, 21.15 – X-Men - Az eljövendő múlt napjai (fantasztikus akciófilm)

Lassan az X-men filmek is elérik azt a mennyiséget, melynek sorba rendezése egyre nagyobb nehézséget okozhat. Az eljövendő múlt napjainak története ráadásul még az időben is ugrál. No de sebaj, attól még élvezhető, sőt lehet, hogy pont ez teszi igazán érdekessé. Az alapkonfliktus ismert: a mutánsok és az emberek közötti feszültséget kellene valahogy enyhíteni. X professzor (Patrick Stewart, James McAvoy) a békés egymás mellett élés híve, míg Magneto (Michael Fassbender) az emberek leigázására használná a mutánsok különleges képességét. A helyzetet csak bonyolítja, hogy ezúttal robotok is beszállnak a harcba.

PÉNTEK

családi

Moziverzum, 18.45 – 007 - Élni és halni hagyni (akciófilm)

Mint tudjuk, James Bond halhatatlan. Persze könnyű neki, hiszen 1962 óta újabb és újabb színészekben ölt testet. Ezúttal Roger Moore játssza a királynő legjobb ügynökének szerepét. A nyitó jelenetben rögtön azt látjuk, hogy a magyar ENSZ diplomata felszólalását hallgatva a brit küldött holtan rogy az asztalra. Persze nem azért, mert a beszéd olyan unalmas volt, mindennek Magyarországhoz sincs köze – valaki egészen más okból öldösi sorban az MI6 embereit. A gyilkos következő célpontja a 007-es, akinek ezúttal is a világ legkülönfélébb helyszínein kell nem mindennapi képességeit kamatoztatnia azért, hogy megtalálja a titokzatos merénylőt.

felnőtt

Mozi Plusz, 21.00 – Warcraft: A kezdetek (akció-fantasy film)

A hatalom és az erő mértéktelen növelése előbb utóbb pusztuláshoz vezet. Aki megidézi a gonoszt, azt előbb-utóbb el fogja nyelni. Talán így lehetne összefoglalni a Warcraft számítógépes játék filmes adaptációjának mondanivalóját. Az orkok varázslója, Gul'dan uralmát egy veszélyes mágia segítségével növeli egyre nagyobbra. Ennek ára azonban bolygójuk pusztulása lett, ezért szeretné egy átjárón keresztül átvinni az orkokat az emberek által benépesített Azeroth-ba. Az orkok és az emberek között kitör a háború, ám az, hogy ki melyik oldalon áll, nem annyira magától értetődő, mint azt elsőre gondolnánk.

SZOMBAT

családi

Paramount Channel, 16.20 – Star Wars: Egy új remény (sci-fi kalandfilm)

A kényszerű otthonlét arra is időt adhat, hogy régi kedvenceket nézzünk meg újra – és újra. Sokan még mindig úgy tartják, hogy a Csillagok háborúja űropera sorozat részei közül az először készült epizód volt a legjobb. Lehet, hogy így van, de az is előfordulhat, hogy e rajongókból csupán a nosztalgia beszél. Azt ugyanis nem tagadhatjuk, hogy az Egy új reményen bizony érezhető az eltelt negyvenhárom év. De kit érdekel ez akkor, ha ismét fiatalnak érezhetjük magunkat, még ha csak röpke két órára is.

felnőtt

Mozi Plusz, 21.00 – James Bond: Casino Royale (akciófilm)

Ez a film több szempontból is első, függetlenül attól, hogy a mozinézők James Bonddal több mint negyven évvel ezelőtt találkozhattak először. Bond az MI6 007-es ügynökeként a Casino Royalban indul első küldetésére, másrészt Daniel Craignek is ez volt az első alkalom, amikor eljátszhatta e legendás figurát. Érdemes összevetni egymással a korábban ajánlott 1973-as Bond filmet a Casino Royallal, mely 2006-ban készült. Az idő előrehaladtával pörgősebbek és keményebbek lettek a 007-es kalandjai, ám a legfőbb jellemzőik mégis megmaradtak. Talán ennek köszönhető, hogy reményeink szerint nemsokára ismét találkozhatunk vele a mozikban.

VASÁRNAP

családi

Moziverzum, 19.00 – Gru (animációs film)

A mesefilmekben a jó mindig jó, a rossz pedig mindig rossz marad. Legalábbis túlnyomórészt így szokott lenni. Gru nem csak gonosz, ő akar lenni a világ leggonoszabbja. Számtalan eszközt kitalált és bevetett már azért, hogy célját elérje. Valami azonban még hiányzik. Egy igazi nagy dobás, amit az egész földgolyón észrevesznek majd az emberek. Gru neki is lát legújabb ötlete megvalósításának: kicsi sárga minyonjai segítségével el szeretné lopni a Holdat. Arra egyáltalán nem számít, hogy ez másnak is eszébe jutott. Mint ahogyan arra sem, hogy riválisán kívül három kislány is keresztezheti a tervét.

felnőtt

Film Café, 23.10 – A mágus (filmdráma)

Mágia, varázslat, káprázat, vagy csak egy jól kifundált bűvész trükk? A bécsi publikumot elkápráztató Eisenheimről (Edward Norton) azt állítják, hogy képes „meghajlítani a természet törvényeit”. Úgy tűnik, hogy a fiatal művész valóban meg tudja változtatni a tér és az idő ismert tulajdonságait. Uhl főfelügyelő (Paul Giamatti) Leopold koronaherceg (Rufus Sewell) parancsára kutakodni kezd a bűvész körül. A nyomozó úgy érzi, Eisenheim nem véletlenül bukkant fel Bécsben. Lehet, hogy őt is elvarázsolta valami – valami, amit úgy nevezünk, hogy szerelem.

Baranyai Béla, Paksa Balázs/Magyar Kurír