Mobil csapat járja az utcákat Szatmárnémetiben segítve a rászorulókat

Külhoni – 2026. január 15., csütörtök | 11:18
Az utcán élni sosem könnyű, de nagy hidegben már életveszélyes. A Szatmárnémeti Szociális Igazgatóság és a Romániai Máltai Szeretetszolgálat közös mobil csapata ilyenkor is járja az utcákat, hogy segítséget nyújtson a rászorulóknak.

Január 10-én, szombaton este is az utcákat járták, keresve a segítségre szorulókat. 

Harmadik este kint, terepen. Forró tea, friss leves, pléd, takaró, meleg cipő. Meleg ételt a Zoland felajánlásából tudtak magukkal vinni. „Sok mindent láttunk már, de felnőtt embert így örülni egy pár cipőnek, talán még nem… Szívszorító!” – írták a közösségi médiában.

Bárki segíthet! A legfontosabb észrevenni, ha valaki bajban van, és segítségre szorul.

Szatmáron a 0771 069 543-es telefonszámot lehet hívni.

Egyetlen jelzés is életet menthet!

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

