Monostori László villamosmérnök székfoglaló előadást tartott a Szent István Tudományos Akadémián

Az alábbiakban Monostori László Tudományágak konvergenciája a fenntartható és versenyképes termelésért című székfoglaló előadásának összefoglalóját adjuk közre.

Az előadás röviden áttekintette az ipari termelés eddigi történetét, aláhúzva, hogy a tudományágak előrehaladása miként befolyásolta annak fejlődését, mégpedig sokszor ugrásszerű módon. Ezeket a radikális áttörést hozó, diszruptív változásokat a történészek ipari forradalmakként jelölik.

A középpontban természetesen a napjainkban folyó 4. ipari forradalom (röviden Ipar 4.0) áll. Az előadó bemutatta azt a kölcsönös inspirációsorozatot, ami egyrészről a gyártástudomány és -technológia, másrészről az információs és kommunikációs technológia rohamos fejlődéséhez, és ezáltal a kiber-fizikai gyártórendszerek kialakulásához vezetett. E rendszerek tették lehetővé a 4. ipari forradalom létrejöttét.

A kiber-fizikai gyártórendszerek megvalósítása és működtetése ugyanakkor új típusú, mesterséges intelligencián és gépi tanuláson alapuló megközelítéseket is igényel. Az előadás ismerteti az úgynevezett intelligens gyártórendszerek fogalmát és rámutat arra, hogy a mesterségesintelligencia-módszerek fejlődése hogyan eredményezett újabb és újabb megoldásokat a gyártás területén, biztosítva a gyártó- és a kapcsolódó logisztikai rendszerek nagyobb biztonságát, hatékonyságát, rugalmasságát, gyorsabb válaszadási képességét, és a sort folytathatnánk még tovább, beleértve a munkaerő egyre fokozottabb tehermentesítését is.

A tudományágak további konvergenciáját jelenti a gyártás területén a gyártás biológiai transzformációja, a biologikalizáció, vagyis biológiai és bioinspirált elvek, anyagok, funkciók, struktúrák és erőforrások alkalmazása és integrálása intelligens és fenntartható gyártási technológiákban és rendszerekben, azok teljes potenciáljának kiaknázása érdekében. Az előadás bemutatta ezen új koncepció kialakulását és néhány eredményét is.

Az előadás hangsúlyt helyezett arra, hogy megnevezze azokat a főbb hazai kutatókat, akik jelentős szerepet játszottak a gyártástudomány és -technológia elmúlt néhány évtizedben tapasztalt fejlődésében, egyes kiemelt innovációjuk bemutatása útján is.

A gyártás – mint az emberi tevékenység egyik fő, elengedhetetlen eleme – rengeteg teológiai, etikai és szociális kérdést és kihívást vet fel, így természetes, hogy a katolikus egyház időről időre – pápai enciklikák formájában is – felemelte, felemeli hangját a témakörben. Az előadás röviden kitért ezen kiemelkedő fontosságú megnyilvánulásokra is.

A székfoglaló visszanézhető az akadémia YouTube-csatornáján.

Erőss Loránd neurológus, idegsebész, az Országos Mentális, Idegsebészeti és Ideggyógyászati Intézet főigazgatója ugyancsak ez alkalommal tartott székfoglaló előadást A gyógyszerrezisztens epilepsziák idegsebészeti kezelése címmel. Ez az előadás is megtekinthető a fenti linken.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír