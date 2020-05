Monostory podcast: Online kicsit nehezebb látni, hogy működik Isten – Tinédzserek versus bencések

Tíz perccel a lelki beszélgetés előtt még a konyhában főzöl, vagy a gyerekeiddel veszekszel, majd lehuppansz a gép elé, és megosztod a legfrissebb nehézségeidet – így kezdte Izsák atya a válaszát arra a kérdésre, hogy miben különbözik az online lelkivezetés az offline-tól. „Szűretlenül, frissen mondja bele a kamerába az ember, ami vele van, amiben kicsit nehezebb látni, hogy működik Isten. Viszont ahogy vége a beszélgetésnek, azonnal visszakerül abba a helyzetbe, amit meg akart oldani, és rögtön tudja alkalmazni a megbeszélteket.”

A nyolcadikos Békés-Varró Lilit és a tizenegyedikes Feczkó Csongort érdekelte, milyen a kamerának „misézni”. Izsák atya szerint még nincs végiggondolva az online misézés hatása és a hívek részvétele, de ahol szentmisét ünnepelnek, ott az egész Egyház, az egész megváltott emberiség jelen van. A papnak az a dolga, hogy engedje, hogy rajta keresztül működjön az Isten. János testvér szerint nagyon nem ugyanaz az élmény, ha a templomban vagy a nappalidban követed a szentmisét. Pár éve ő maga is az otthonában, Bakonybélben vett részt lelkigyakorlaton. „Közben átvettem egy számlát öt kiló karfiolról, megláttam egy könyvet, amit rég vissza kellett volna már adni, vagyis minden adott volt, ami elvonja a figyelmemet.”

A fiatalok szerint sem könnyű a misére koncentrálni: nehéz megállni, hogy az ember ne csekkolja a Facebookját vagy Instagramját, és bár jóval kényelmesebb pizsamában, kávéval a kézben ücsörögni, nehézség, hogy nem lehet a pap szemébe nézni, és hiányzik a közös éneklés és ima.

Szóba került a 13 okom volt (13 reasons why) című népszerű Netflix-sorozat, ami a mai tinédzserek problémáit járja körbe, köztük az öngyilkosságot. Miért bűn ez? – kérdezték a fiatalok. János testvér szerint egy lelkigondozónak vagy papnak nem azt kell megítélnie, hogy bűn-e az öngyilkosság, vagy sem, hanem azt, hogy aki sodródik efelé, és szűkül be a tudata, mielőbb kihozza ebből az állapotból. Izsák atya szerint a sorozat helyesen mutat rá, hogy egy ilyen tettért sosem csak az elkövető a felelős, hanem gyakran a körülötte lévők is hozzájárultak valamivel.

Vajon több vagy kevesebb-e az online zaklatás most, amikor mindenki szinte 0-24 gép előtt ül? János testvér válaszában Káint hozta fel, aki agyonütötte Ábelt, habár nem vele volt baja, vagyis a zaklató átteszi az indulatát másra, a könnyebb ellenállás felé megy. Izsák atya szerint a bennünk lévő gonosz jobban érvényesül egy személytelen térben.

A tinédzsereket érdekelte, hogy tudna az Egyház minél több fiatalt megszólítani. János testvér szerint az Egyház nem terméket árul, ahol a hirdetésről kellene gondolkodnia, vagy arról, milyen kedvezményt adjon, és kinek. „Jézus Krisztus vonzza az embereket, nem mi, ő gyűjt közösséget. Pál apostol a római birodalom legkorszerűbb vívmányait használta: hajózott, leveleket írt, ott volt a piactereken. Ennek megfelelője ma, ha mi használjuk az internetet, de nem a módszerektől leszünk sikeresek.”

Az egyik fiatal szerint viszont a generációjukat főleg a YouTube-adások, mémek és egyszerűbb szövegek fogják meg. Jó példa a pápáé, aki tudatosan használja a közösségi médiát, és pár éve a japán popkultúrára jellemző anime-stílusú kabákát készíttetett magának. Abban viszont megállapodtak a beszélgetők, hogy a kereszténységnek haladnia kell a korral, de nem szabad túlzásokba esni.

