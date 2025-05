Most nálunk van „sede vacante” – XIV. Leó pápa meglátogatta volt ágostonos közösségét Rómában

Május 6-án Robert Francis Prevost bíborosként utoljára étkezett együtt a közösséggel, mielőtt belépett volna a konklávéra. Miután imádkozott velük, értük és minden bíborosért, akinek meg kellett hoznia a nehéz döntést Péter utódának megválasztásáról, az ágostonos rendi ruhában és bíborvörösben elhagyta ezt a házat. Pontosan egy héttel később pedig teljesen fehérbe öltözve tért vissza.

Mindenkor Segítő Szűz Mária emléknapján – amelyet a rend aznapi liturgiájában ünnepeltek – XIV. Leó pápa elnökölt a szentmisén, amelyen a rendi testvérek is jelen voltak. Ez az emléknap egy mély gyökerekkel rendelkező lelki hagyomány kifejeződése: a 14. század elején született a palermói Szent Ágoston-templomban, és onnan terjedt el az egész rendben.

A Szentatya homíliáját ugyanazokkal a szavakkal kezdte, amelyeket pápává választása napján az Urbi et Orbi áldáskor is elmondott: „Béke mindnyájatokkal!” Ezután az Egyház missziós szerepével és a szinodális együtt járás fontosságának hangsúlyozásával folytatta beszédét. Kiemelte a közösség lelkiségét is, amely Szent Ágoston örökségének egyik meghatározó vonása, és amely arra sarkall bennünket, hogy egységben haladjunk előre, továbbadva az evangélium üzenetét a világnak.

Az ebédlőben a generális perjel, Alejandro Moral Antón szívélyesen üdvözölte a Szentatyát. Beszédében arról a teljes örömről szólt, amelyet csak a feltámadt Krisztus ajándékozhat, és amelyhez most a rendtársuk pápává választása fölötti öröm is társul. Emlékeztette Krisztus szavaira: „Te Péter vagy”, és biztosította őt az Ágoston-rend imájáról, támogatásáról és feltétel nélküli testvériségéről.

Végül a perjel rámutatott arra, hogy noha az egyetemes Egyház gondoskodott a „sede vacante”-ról, „most mi vagyunk azok, akiknél egy »sede vacante« (’üres szék’) van, a házunkban, a kápolnánkban és a refektóriumban, ahol sok testvéri pillanatot osztottunk meg”. Érdemes felidézni, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy Ferenc pápa Rómába hívta és a Püspöki Dikasztérium prefektusává nevezte ki, Prevost bíboros rendszeresen a rendfőnökség kápolnájában mutatta be a napi szentmisét, imádkozta a matutinumot, és szintén ebben a házban ebédelt együtt a rendtársaival is.

„Ez egy rendkívül megható nap volt, hiszen testvérünk visszatért közösségébe, hogy még egyszer velünk legyen, megossza és növelje örömünket.”

A Szentatya, miután felköszöntötte két rendtársát – egyikük születésnapját, másikuk pedig névnapját ünnepelte –, arra bátorította a jelenlévőket, hogy az egész rend kitartóan terjessze Szent Ágoston gazdag teológiai és lelki örökségét.

Elmesélte, hogy generális perjelként milyen mély benyomást tettek rá XVI. Benedek pápa hozzá intézett szavai, amelyeket a Mária, a jó tanács Anyjának szentelt mozaik megáldásának alkalmából a Vatikáni Kertekben mondott neki.

XVI. Benedek pápa arra buzdította az ágostonosokat, hogy tanulmányozzák, mélyítsék el és terjesszék Szent Ágoston gondolatait. Elődje buzdítását folytatva XIV. Leó pápa emlékeztetett az Augustinianum Pápai Patrisztikus Intézet munkájának jelentőségére, amely kiváltságos tudományos intézmény e küldetés teljesítésére.

Forrás: Augustianorder.org

Fotó: Order of Saint Augustine Facebook-oldala; agostiniani.it

Hollósi Judit/Magyar Kurír