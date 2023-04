MTVA Vallási Főszerkesztősége: Elejétől a végéig mindenhol ott leszünk a pápalátogatáson

– Milyen műsorkínálattal készül a közmédia Ferenc pápa látogatására?

– Már műsoron van az az ismeretterjesztő sorozatunk Krisztus a jövőnk címmel, mely a Szentszék és Magyarország ezeréves kapcsolatát mutatja be. Ferenc pápa gondolataival jelentkezik a Mindennapi, mely műsorban a Szentatya gondolatai, idézetei szólítják meg a közmédia közönségét kulturális egyperces etűdök formájában.

A három nap fontos helyszíneiről készül egy-egy dokumentumfilm, mely tematizáltan, a Szentatya látogatásának célját szem előtt tartva igyekszik közel hozni a nézőkhöz a Szent István-bazilikát, a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthonát, a Rózsák terei templomot és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet.

Ferenc pápa a Hősök terén (Fotó: Vatican News)

Az Agapé című műsorunkban természetesen az esemény jelentőségét igyekszünk körbejárni vendégeinkkel, a Katolikus Krónika pedig a kulisszákat mutatja be, mint a liturgikus menet előkészületeit, a pápai miseruha tervezését vagy a pápai trónszék készítését. Számos vallási film előzi meg Ferenc pápa érkezését, a látogatás három napján pedig szerkesztett stúdióműsorral, vendégekkel, színes anyagokkal, összefoglalókkal készül a közmédia.

És ami eddig sosem volt Magyarországon, a Bizony, Isten! YouTube-csatornánkon a teljes három nap eseményeit élőben, elejétől a végéig, kommentár nélkül, a helyszínekről közvetlenül elérhetővé tesszük.

– Mekkora stábot mozgósítanak a feladatra? A Vallási Főszerkesztőség munkatársain kívül kiket vonnak be a munkába házon belül és kívül?

– Nagyon nehéz lenne számot mondani. A díszlettervezőn, az arculatért felelős grafikai osztályon, a műszaki stábon, a gyártáson, az operatőri, rendezői és a stúdióban, vezérlőben dolgozó többi kollegákon át egészen a tartalomért felelős, szerkesztői, műsorvezetői, riporteri munkatársakon keresztül, a Sajtó és Marketing Iroda munkatársain át nagyon-nagyon sokan dolgoznak azon, hogy zökkentőmentesen, a lehető legmagasabb színvonalon valósulhassanak meg ezek a műsorok. Ez nagyságrendileg is több száz ember. Természetesen a Vallási Főszerkesztőség minden munkatársa most kiemelten foglalkozik a pápalátogatással, és nagyszerű megtapasztalni ilyenkor azt az ökumenikus hozzáállást a protestáns szerkesztő kollégáktól, amivel segítik a szakmai munkát. Sőt, ami már a NEK esetében is egyértelművé vált, hogy

ilyenkor nemcsak kollégák, de ami mélyebb egységet jelent, keresztények vagyunk.

Sőt, a kört kitágítva, az egész közmédia, az egészen más területen dolgozók, sportosok, híradósok, rádiósok, online szerkesztők is ebben az egységben vállalják és segítik a közös munkát.

– Hogyan készítették fel a szakmai stábot, milyen elvárásokat fogalmaztak meg a munkatársakkal szemben?

– A Vallási Főszerkesztőség számára már a NEK óriási tapasztalatot jelentett, így nem ér minket felkészületlenül a kihívás. Egyszerre kell helytállni a helyszíneken, a stúdióban, az online térben, az éterben, szóval minden lehetséges fórumon. A legfontosabb elvárás az alapos felkészülés és az összeszedettség. Az előkészületekben, szakmai felkészülésben részt vesz az MTVA valamennyi munkatársa, ezért a pápalátogatás alkalmából „vallási szótárt” állítottunk össze, egy olyan fogalomtárat, mely tartalmazza a legfontosabb vallási szertartásokat, tisztségeket, megszólításokat és fogalmakat.

A közmédia munkatársai ezenfelül olyan protokolláris szempontból fontos részletekre is figyelmet fordítanak, mint a megfelelő öltözködés.

– Kik fogják közvetíteni az eseményeket, és kik lesznek az élő adások során a szakértő vendégek?

– Ahogy említettem, egy ilyen fontos vallási eseményen nagyon sok hívő kolléga csatlakozik a munkánkhoz.

Török Csaba, az MKPK televíziós referense (Fotó: Merényi Zita/Magyar Kurír)

A stúdióban Horváth Szilárd lesz a házigazda, és vele lesz majd Dr. Török Csaba, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) tv-referense is végig mint állandó szakértő.

A helyszíni tudósítócsapatunk tagja lesz többek között az M4 csatorna két tapasztalt munkatársa, Martí Zoltán és Mohay Benedek, aktívan szerepet vállal majd Barlay Tamás és persze sokan mások is, a Kossuth rádiótól, az M1 csatornától.

– Mely helyszínekről lesz élő közvetítés?

– A Szentatya magánprogramjain kívül minden helyszínen ott leszünk az elejétől a végéig, az eseményt élőben közvetíti a Duna, az M1 csatorna és a Kossuth rádió.

– 2021 szeptemberében zajlott Magyarországon az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK), amelynek főbb eseményeit szintén élőben közvetítette a közmédia. Ezen tapasztalatokhoz képest mi lesz másként, mit tartanak meg?

– Részben hasonló lesz, részben egészen más. Ott három nagy élő közvetítésünk volt egy hét alatt, most hat lesz három nap alatt. A NEK esetében a körmenetnél nem voltunk felkészülve arra a csodálatos Krisztus-követő tömegre, akiknek látványa, azt gondolom, sokunk számára az egyik legemlékezetesebb élmény volt. Most felkészültünk, hiszen tudjuk már, hogy milyen hihetetlen tapasztalat közösségben együtt lenni és egységet mutatni, hitet tenni Krisztus mellett. Most

külön ünnep lesz, hogy mindezt Szent Péter utódjával, Isten szolgáinak szolgájával, Egyházunk fejével, Ferenc pápával tehetjük meg.

– Személyesen Önnek mit jelent a látogatás, találkozás Ferenc pápával?

– Óriási megtiszteltetés, hogy bő másfél év alatt kétszer is átélhetem a Szentatya lelkipásztori látogatását. A munkatársaim egy részével együtt ugyan végig a stúdió vezérlőjében leszek, így csak képernyőn követhetem a katolikus egyházfő látogatásait, találkozásait, de este, amikor hazaérek, boldogsággal és örömmel, sőt némi izgalommal fog eltölteni az a tudat, hogy nagyon közel leszünk egymáshoz, és így fogjuk az esti hálaadó imádságot elmondani, mivel nem messze lakom Ferenc pápa budapesti szállásától.



Szerző: Trauttwein Éva

Fotó: MTVA

Magyar Kurír