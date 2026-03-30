Nagy kihívások előtt a romániai segélyszervezetek – Éves közgyűlését tartotta a nagyváradi karitász

A közgyűlés résztvevőit Rajna József főigazgató köszöntötte, majd Maria Galiș független könyvvizsgáló bemutatta be hagyományos éves auditjelentést. Pozitív kiértékelésében hangsúlyozta, hogy a szervezet sikeresen kilábalt abból a nehéz helyzetből, amelybe a tavalyi év elején bevezetett vámkorlátozások, és az ennek következtében megcsappant segélyszállítmányok miatt került.

Böcskei László püspök rámutatott, hogy országos szinten nagy kihívások előtt állnak a segélyszervezetek, ezért a nagyváradi egyházmegyében is az átszervezést és konszolidációt igyekeznek előremozdítani annak érdekében, hogy tevékenységük alkalmazkodni tudjon a világ realitásaihoz és a megnövekedett számú segélyigénylésekhez.

Ennek a többéves tendenciának a pozitív hatásai már kezdenek megmutatkozni, de továbbra is proaktívan kell hozzáállni a kihívásokhoz – hangsúlyozta a főpásztor. Hozzátette: nemcsak a számok és statisztikai adatok fontosok, hanem a mögöttük lévő emberek is, akiket a szervezet segít.

A találkozó végén bejelentették és elfogadták három nagy múltú tag visszavonulását a nagygyűlési tisztségből. A nemrég kitüntetett Gálik Ferenc, valamint Novák Katalin és Egeli József lelkipásztor, egykori gazdasági igazgató vonultak most vissza hivatalukból.

