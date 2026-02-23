Nagyböjti lelkinapot tartottak a temesvári egyházmegye munkatársainak

Külhoni – 2026. február 23., hétfő | 9:01
A nagyböjt első napján, február 18-án a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye alkalmazottai lelkinapon vettek részt, amelyre plébániai munkatársakat és önkénteseket is meghívtak. Az egyházmegye ifjúsági központja termében megtartott program Csíki Szabolcs csíkdelnei plébános tartott elmélkedést.

Csíki Szabolcs elmélkedésében többek között arról szólt, Isten az embert az örök boldogságra, a vele való közösségre teremtette. Az Újszövetségben többször találkozunk azzal a felszólítással, amit Jézus intéz az általa meggyógyított emberhez: „Kelj fel!”; Isten mindig felemel, akkor is, ha elbukunk, mert azt akarja, hogy talpon legyünk, hogy járjunk.


Egy plébánia, egy püspökség vagy egy egyházmegye akkor válik igazán missziós lelkületűvé, amikor a hívek, a munkatársak és a papok megújulásra, lelki megerősödésre, közösségi élményekre és imádságos alkalmakra vágynak.

El kell fogadnunk a valóságot: utunk tele van kihívásokkal, hibázunk, kudarcokat élünk át, de ebben a valóságban ott van a remény is, hogy Isten minden helyzetben mellettünk áll, és mindig van számunkra ajándéka.

A lelki programot a temesvár-belvárosi Szent Katalin-plébániatemplomban szentmise zárta, aminek főcelebránsa Pál József Csaba megyéspüspök volt. Bevezetőjében a főpásztor üdvözölte a jelenlévőket, és buzdított: a nagyböjt kezdetén hozzunk olyan döntéseket, amelyek révén az ajándékok, amelyeket a Jóisten adott nekünk, gyümölcsözőkké válnak.


Homíliájában Csíki Szabolcs így fogalmazott: nagyböjtben sokan csak a böjtre és a lemondásra gondolnak. Ezek fontosak, de csak akkor nyernek értelmet, ha megnyílunk Isten felé. Jó úgy tekinteni erre az időszakra, ahogyan az Egyház nevezi: szent negyven nap. Ez az Istennel való találkozás ideje, a kegyelem ideje, amikor Isten közel akar lenni hozzánk.

A szentmisén koncelebrált Johann Dirschl általános helynök; Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök; Lauš Nikola püspöki irodaigazgató; Augustin Bărbuț, a temesvári Szentháromság-plébánia plébánosa, valamint Csíki Szabolcs.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

