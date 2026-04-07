Nagycsütörtöki szentmise a budapesti máltai központban – KÉPRIPORT

Szentbeszédében Csermák Péter rámutatott, hogy a lábmosás, amit Jézus magára vállalt, akkoriban a szolgák feladata volt. Megmosta tanítványai lábát, hogy megmutassa, mennyire fontos a szolgáló szeretet. Példát mutatott nekünk a kenyértöréssel, a kereszthalál szenvedésében a megbocsátással, a szolgáló szeretettel, hogy „Ti is így tegyetek”.

A szertartáson az atya fogyatékossággal élő és idős emberek lábát mosta meg, emlékeztetve az utolsó vacsorán történtekre és rámutatva a Magyar Máltai Szeretetszolgálat küldetésére.

A zenei szolgálatot az önkéntesekből szerveződött Máltai Örömzenekar látta el.

