Nagycsütörtöki szentmise a budapesti máltai központban – KÉPRIPORT

Hazai – 2026. április 7., kedd | 13:48
Április 2-án Csermák Péter atya mutatta be a nagycsütörtöki szentmisét a lábmosás szertartásával a budapesti Szent Ferenc Sebei templomban a Máltai Szeretetszolgálat intézményeiben gondozott embereknek, munkatársaknak.

Szentbeszédében Csermák Péter rámutatott, hogy a lábmosás, amit Jézus magára vállalt, akkoriban a szolgák feladata volt. Megmosta tanítványai lábát, hogy megmutassa, mennyire fontos a szolgáló szeretet. Példát mutatott nekünk a kenyértöréssel, a kereszthalál szenvedésében a megbocsátással, a szolgáló szeretettel, hogy „Ti is így tegyetek”.

A szertartáson az atya fogyatékossággal élő és idős emberek lábát mosta meg, emlékeztetve az utolsó vacsorán történtekre és rámutatva a Magyar Máltai Szeretetszolgálat küldetésére.

A zenei szolgálatot az önkéntesekből szerveződött Máltai Örömzenekar látta el.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Fotó:  Kovács Bence

Magyar Kurír

