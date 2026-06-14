Nagyszentmiklóson látható a Millennium Csanádiense 1030–2030 vándorkiállítás

Külhoni – 2026. június 14., vasárnap | 13:01
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A Csanádi Egyházmegye alapításának 1000. évfordulóját 2030-ban együtt ünnepli a három utód- és testvéregyházmegye: a magyarországi Szeged‑Csanádi Egyházmegye, a szerbiai Nagybecskereki/Zrenjanini Egyházmegye és a Románia területén lévő Temesvári Egyházmegye. A jubileumra való lelki felkészülés jegyében állította össze a Millennium Csanádiense 1030–2030 kiállítást a temesvári püspökség.

A Martin Roos nyugalmazott temesvári megyéspüspök kezdeményezésére és irányításával összeállított tárlat első részét 2025 májusában mutatták be a temesvári Szent György‑székesegyházban

A Millennium Csanádiense 1030–2030 című kiállítás első része a Csanádi Egyházmegye első ötszáz évét öleli fel: a megalapításától egészen 1552-ig, amikor Temesvár vára és a teljes terület török uralom alá került. A Szent György‑székesegyházban jelenleg a tárlat második része tekinthető meg, amely a csaknem két évszázados oszmán hódoltság időszakát mutatja be, 1552 és 1718 között.

A vándorkiállítás anyagát képező táblákat és a tárgyakat 2025 őszén Szegedre szállították, a Magyarok Nagyasszonya‑székesegyházba.


A tárlat első része idén visszatért a Temesvári Egyházmegyébe. Jelenleg Nagyszentmiklóson, az Avilai Szent Teréz‑plébániatemplomban tekinthetik meg az érdeklődők. 

A nagyszentmiklósi kiállításmegnyitót június 7‑én, vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmise után tartották. 

A szentmisét Martin Roos nyugalmazott temesvári püspök mutatta be.

A szentmisén Andó Attila helyi plébános mondott homíliát, melyben az elhangzott szentírási szakaszok két fő gondolatát emelte ki: a hitet és a meghívást. 

„Nem minden nemzedéknek adatik meg, hogy az egyházmegye fennállásának ezer évét megünnepelje” – hangsúlyozta a szentmisét követő kiállításmegnyitón Martin Roos püspök. Ismertette a kiállítássorozat felépítését, amely 2030‑ig, a jubileumi évig minden esztendőben az egyházmegye történetének egy-egy újabb szakaszát mutatja be, különös tekintettel a Temesvári, a Szeged‑Csanádi és a Nagybecskereki/Zrenjanini Egyházmegyék közös örökségére.


A nyugalmazott temesvári megyéspüspök bemutatott néhány kiemelkedő történelmi személyiséget is, köztük Szent Gellértet, az egyházmegye első vértanú püspökét és védőszentjét, a Deliberatio szerzőjét, valamint Temesvári Pelbárt 15. századi ferences szerzetest, aki több prédikációs gyűjtemény szerzőjeként és szerkesztőjeként tette ismertté Temesvár nevét Európa-szerte.

A régmúlt eseményei közül Martin Roos püspök kiemelte a tatárjárás pusztítását, amelynek nyomait az egresi kolostor romjai is őrzik, valamint kitért a pápai tizedjegyzékek fontosságára, amelyek az első plébániák létezését igazolják.

A Millennium Csanádiense 1030–2030 című kiállítást keddtől szombatig 9 és 13 óra között tekinthetik meg az érdeklődők a nagyszentmiklósi plébániatemplomban, valamint a szentmisék előtt, a liturgikus program tiszteletben tartásával (a szentmise ideje alatt a kiállítás nem látogatható).

A látogatók számára román, magyar, német és szerb nyelvű ismertetőfüzetek és szórólapok állnak rendelkezésre.

A szentmisén és a tárlat megnyitóján Sergiu Soica helyi görögkatolikus plébános; Dănuț Groza, Nagyszentmiklós polgármestere és más közéleti személyiségek is jelen voltak. A kiállításmegnyitó végén Martin Roos püspök a jelen lévő hivatali személyeknek átnyújtott egy-egy jubileumi érmet.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

#egyháztörténet #jubileum #kiállítás

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