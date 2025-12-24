Ne feledkezzünk meg az ünnepeltről! – Karácsonyváró ünnepség a Munkácsi Szent István Líceumban

Az ünnepség elején Mihalovics Attila igazgató üdvözölte a résztvevőket, kiemelve, hogy a karácsony a szeretet, a béke és az egymás iránti figyelem megélésének ideje, amely különösen fontos a keresztény szellemben nevelkedő fiatalok számára.

Lucsok Miklós püspök emlékeztetett arra, hogy Jézus Krisztus nem hiányozhat a karácsony ünnepéből, hiszen valójában az Ő születését ünnepeljük. Kiemelte, hogy a karácsony lényege nem merülhet ki az ajándékozásban és az ünnepi asztal bőségében. Krisztus nélkül nincs karácsony, ne feledkezzünk meg az ünnepeltről! Arra buzdította a közösséget, hogy a készülődés és az ünneplés középpontjában mindig Jézus álljon, aki szeretetével, békéjével és reményével tölti meg a szíveket, nélküle a karácsony elveszítené valódi értelmét.

Az ünnepség folytatásában Magyarország Ungvári Főkonzulátusának képviseletében Gombor Bence konzul üdvözölte a jelenlévőket kiemelve a közösség összetartozásának fontosságát, valamint az oktatás és a keresztény értékek megtartó erejét Kárpátalján a nehéz időkben is.

Ezt követően a Szent István Líceum diákjai karácsonyváró műsorral ajándékozták meg a közönséget. Az előadás során gitárkísérettel felcsendülő karácsonyi énekek, valamint a betlehemes játék segítettek elmélyíteni az adventi várakozás hangulatát, és közelebb hozták a jelenlévőkhöz Jézus születésének örömhírét.

Az ünnepség egyik legmeghatóbb része Pajerszká Katalin segélyszolgálati önkéntes tanúságtétele volt. Elmondta, hogy már gyermekkorától kezdve arra nevelték szülei, hogy minden nap tegyen valami jót embertársaiért, ami különösen fontos karácsony időszakában. Megosztotta tapasztalatait a háborús övezetekbe irányuló segélyszállításokról, valamint beszélt az ott élő emberek nehéz sorsáról is. Tanúságtétele arra hívta fel a figyelmet, hogy a karácsony üzenete a szeretetben, az önzetlen segítségnyújtásban és a másik ember iránti felelősségvállalásban válik igazán élővé. Mindezekben fontos éreznünk: Jézus velünk van, kísér bennünket mindennapjainkban, különösen a nehéz és embert próbáló időkben.

Az ünnepség további részében sor került a Szent István-ösztöndíj ünnepélyes átadására. Oljusinec Katalin igazgatóhelyettes ismertette annak a 18 diáknak a nevét, akik a félév során nyújtott kiemelkedő teljesítményük, valamint példamutató magaviseletük alapján elnyerték az ösztöndíjat. Ezután kihirdette a karácsonyi tanteremdíszítő verseny győztesét is, amely idén a 8. osztály lett. Az ösztöndíjakat és a tanteremdíszítésért járó kupát az intézmény igazgatója adta át.

Az ünnepség zárásaként a líceum iskolalelkésze, Hortobágyi Arnold OSB áldást adott a jelenlévőkre, imádságával is megerősítve a közösséget a karácsony lelki üzenetében.

Ezt követően a líceum hagyományos „angyalkázása” következett, amely során a diákok apró ajándékokkal lepték meg egymást.

A karácsonyi készülődés részeként adventi vásárt is szerveztek, ahol a diákok saját készítésű mézeskalácsait és gyertyáit lehetett megvásárolni. A vásár bevételét, valamint az egész héten zajló karácsonyi gyűjtés során összegyűlt tartós élelmiszereket, tisztálkodási szereket, ruhákat és játékokat a háborús övezetben élő gyermekek és családjaik támogatására ajánlották fel. A kezdeményezés célja az volt, hogy számukra is jusson egy kis melegség és remény karácsony ünnepén. Az adományokat Pajerszká Katalin segélyszolgálati önkéntes személyesen juttatja majd el a rászoruló családokhoz.

Az ünnepi alkalom közös agapéval zárult a líceum ebédlőjében.

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír