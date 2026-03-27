Negyedik alkalommal rendezték meg a férfiak szentségimádását a szegedi dómban – KÉPRIPORT

A „Férfi, aki eltalál az Úrhoz” mottóval megrendezett imádságos alkalom szentmisével kezdődött, amit Keserű György piarista szerzetes mutatott be, majd tanúságtétel és szentségimádás következett, végül beszélgetésre és vacsorára várták a férfiakat.

Az Egyháznak szüksége van erős, összetartó férfiközösségre, ez az esemény nagyszerű lehetőség, hogy a férfiak egymásba kapaszkodva növeljék hitüket és megerősítsék egymást abban, hogy nincsenek egyedül.

A szentmise után az este Erhardt Gyula tanúságtételével kezdődött, amiben a házasságában megélt magasságokat és mélységeket állította párhuzamba az istenkapcsolattal. Hosszú út áll mögötte; öt gyermekkel és tizenkét unokával áldotta meg őt az Úr.

Ezt követően Keserű György vezetésével három állomásból álló imautat tettek meg a jelenlévők, végül együtt imádkoztak az Oltáriszentség előtt.

Szerző: Simon Péter

Forrás és fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Intézete

