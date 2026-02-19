Negyven nap, negyven gondolat – Nagyböjti elmélkedések Ervin Gábor vértanú gondolataival

Megszólal egy hang a múltból; egy pap hangja, aki nemcsak beszélt a hitről, hanem az életével tanúságot tett róla.

Az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye püspökei és papjai az idei nagyböjtben Ervin Gábor vértanú – akinek tavaly októberben nyílt meg a boldoggáavatási ügye – írásaiból olvasnak fel, majd rövid személyes elmélkedéssel segítenek elcsendesedni.

A február 18-án, hamvazószerdán indult sorozat első videójában Martos Levente Balázs segédpüspök elmélkedését hallgathatjuk meg Csönd és puszta címmel.

A csend nem üresség, hanem találkozás. Ebben a nagyböjtben nem nagy dolgokat kell tennünk – csak engedni, hogy Isten végre megszólalhasson bennünk.

Február 19-én pedig Gájer László egyetemi tanár szólt arról, mit jelent lelkünk megnyitása Isten felé.

A lelkünk is képes „elveszíteni a jelet”, amikor túl sok zaj vesz körül bennünket. A nagyböjt arra hív, hogy újra ráhangoljuk szívünket Isten finom, alig hallható hangjára – mert amikor ő megszólal, az ember lassan hazatalál önmagához is.

Az újabb videókat naponta teszik közzé a főegyházmegye Facebook-oldalán, valamint a Kardinális YouTube-csatornáján.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó és videó: Kardinális csatorna

