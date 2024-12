Nehéz sorsú hittanos gyerekeknek készültek ajándékcsomagok Szegeden

Rászoruló gyerekek karácsonyi ajándékaival telt meg a felsővárosi Szent Miklós-plébánia folyosója a hét elején. A gyűjtést a Jövőt a Fiataloknak Alapítvány szervezte meg immár ötödik alkalommal olyan hittanosoknak, akiknek mindennapjait a nélkülözés határozza meg.

Olyan hittanos gyermekeknek gyűjtöttek ajándékokat, akik a Szeged-Csanádi Egyházmegye területén élnek nehéz sorsban, ami magában foglalhatja a nehéz anyagi helyzetet és családi állapotot is. A legtöbben nagycsaládosok, de sok gyermeket közülük a nagymama vagy az egyedül maradt egyik szülő nevel – mondta el a Délmagyar.hu-nak Serfőző Levente szeged-felsővárosi plébános, oktatási püspöki helynök, az alapítvány egyik létrehozója.

A megajándékozott gyermekek között vannak óvodások, általános és középiskolások is. A nekik szánt csomagokba került édesség, sok-sok játék, könyv, iskolaszer, ruhanemű, sőt takaró is.

A hitoktatók elküldték az alapítványnak a rászoruló gyermek nevét, korát és néhány jellemzőt róla, illetve információt az életállapotára vonatkozóan. Sokuk él meglehetősen emberpróbáló körülmények között a város- vagy faluszélen, tanyán. A hitoktatók természetesen azt is leírták, ha a gyermek jó tanuló, szorgalmas, szeret olvasni, focizni, társasjátékozni, és javaslatot tettek arra is, hogy milyen ajándéknak örülne legjobban: játéknak, iskolaszernek, ruhának vagy éppen takarónak. Van köztük ugyanis, akinek egy takaró jelentené a legszebb karácsonyi ajándékot – mondta el a plébános.

Ajándékozó angyalkának sokan jelentkeztek az egyházmegye plébániáinak hívei közül, de oktatási-nevelési intézmények is bekapcsolódtak a gyűjtésbe. – Nagy segítség, amikor egy iskola mögénk áll. A Karolina Iskola több éve részt vesz a gyűjtésben; idén is osztályok fogtak össze az ügy érdekében. Egy-egy osztályközösség néhol három-négy gyermeknek külön is állított össze csomagot. Emellett a karolinás szülők, családok is jelentkeztek a felhívásra – osztotta meg a részleteket Serfőző Levente. – Különösen szép, amikor egy család állít össze ajándékcsomagot, és a gyermek ír levelet a megajándékozott gyermeknek. De az is előfordult, hogy egy ajándékozó jelezte: idén is ugyanannak a gyermeknek szeretne csomagot összeállítani, akinek tavaly – fűzte hozzá a plébános.

A gyűjtés olyan sikeres volt, hogy a Jövőt a Fiataloknak Alapítvány által felkarolt mind a 150 rászoruló hittanos kaphat karácsonyi ajándékot. A csomagokat szerdán szállítják ki szerte az egyházmegyében.

Serfőző Levente azt is elmondta, hogy még akkor is érkeztek felajánlások, amikor már minden gyermeknek volt ajándéka. A további beérkezett édességeket és apróságokat szétosztották a már meglévő csomagok között.

Az alapítvány karácsony után is folytatja a rászoruló gyermekeket segítő tevékenységét. Nyaranta tábort szerveznek, tavasszal és ősszel pedig egy-egy játékos ifjúsági napon visznek vidámságot, odafigyelést és szeretetet a nélkülöző gyerekek életébe.

Forrás: Délmagyar.hu/Szeged-Csanádi Egyházmegye

Fotó: Török János

Magyar Kurír