Nektek kell megtenni az első lépést! – Boldog Ceferino emlékünnepe Szátokon

A közösségi ünnepet Dúl Géza, a Váci Egyházmegye cigánypasztorációs referense nyitotta meg. Azért jöttünk össze, hogy megtapasztaljuk Isten szeretetét – emlékeztette az egyházmegye öt településéről – Szátokról, Kállóról, Vanyarcról, Dejtárról és Becskéről – érkezett közel 60 gyereket és felnőtt kísérőiket. Valamint azért, hogy feltekintsünk arra a példaképre, akit a Katolikus Egyház elsőként emelt oltárra a romák közül, Boldog Ceferinóra, aki éppen 85 évvel ezelőtt halt vértanúhalált.

Csemel Csaba tanúságtétele során mondta el, neki miért példakép Ceferino. „Hozzám hasonlóan nem volt tanult ember, de családszerető és másokon – a gádzsókon is – készséggel segítő embernek ismertem meg. Neki is köszönhetem, hogy ki merek állni, felvállalni a cigányságomat és a hitemet Istenben! Azért is tartom példaképnek, mert napi áldozó volt, ez adta neki az erőt a hétköznapok küzdelmeihez.”

A Dejtárról érkező napközisek ezt követően Boldog Ceferinó életéről és áldozatvállalásáról mutattak be jelenetet, majd interaktív és játékos programok várták a résztvevőket.

A Boldog Ceferino imaösvényen az ima erejéről, a bocsánatkérésről, áldozatvállalásról és a közösség megtartó erejéről elmélkedhettek egy-egy jelkép, fénykép segítségével. A kisebbek felnőtt segítséggel értették meg a feladatokat, vagy tudták „papírra vetni” imaszándékaikat. Az ösvény végén a KINCS feliratú dobozt kíváncsian nyitották ki egymás után, hogy benne – egy tükörbe nézve – felfedezzék önmagukat, mint Isten egyedülálló kincsét.

A játékos vetélkedő egyes állomásain Boldog Ceferino életútjával ismerkedhettek, kvízt tölthettek ki, ügyességi játékokkal mutathatták meg, mennyire tudnak együttműködni. Minél többször hangzott fel a „jár a jutalom”, annál lelkesebb lett a csapat, az animátorok kezéből pedig annál gyorsabban fogytak az ajándéknak szánt cukrok, nápolyik, csokik.

Sokan várták a rajzverseny eredményhirdetését is, amelynek a zsűrije úgy látta jónak, hogy mind a 20 beérkezett pályaművet díjazza. Így született meg 20 kategória a legtalálékonyabb rajztól a legtöbb jelképet tartalmazón át a legletisztultabb megformálásig.

A programzáró szentmisét Dúl Géza mutatta be a helyi Mindenszentek-templomban, ahol a zenei szolgálatot Mihályi Gusztáv és csapata szolgáltatta. A szentmisén részt vett Pacsa Szilvia, a település polgármestere is.

Géza atya szentbeszédében kiemelte, hogy Boldog Ceferino egész életében a különbözőségeket igyekezett áthidalni. Ő maga nem tudott írni-olvasni, de egyetemi tanár volt a legjobb barátja, és gyakran beszélgetett a helyi püspökkel is. Ezekkel az emberekkel Krisztusról tudott beszélni, akiről neki is személyes tapasztalata volt. Belőle táplálkozott a napi szentmisében és imádságban. Ebben is példaképpé válhat számunkra az első cigány vértanú. Mindent megtett azért, hogy az eltérő bőrszín, neveltetés, vallási meggyőződés ne jelentsen akadályt a kapcsolatépítésben két ember között. Ő mindig megtette az első lépést a másik felé, az ő példájára nekünk is meg kell tenni az első lépést!

A Kállóról érkezett csapat animátora, a program egyik szervezője Lakatosné Bangó Mária szerint a program a sok interaktív játékkal új lépést jelentett számukra a közösségformálás felé. A játékos állomások tartalmát a hálózat egy-egy animátorcsapata dolgozta ki. Dúl Géza a hálózat munkájára utalva elmondta, hogy céljuk a cigányok önazonosságának erősítése is, akár egészen kicsi, óvodás kortól kezdve.

Ha ezek a gyerekek abban nőnek fel, hogy ismerik önmagukat, szeretik a saját értékeiket, akkor jobban tudnak majd integrálódni a többségi társadalomba is.

Ceferino Gimenez Malla, cigány ragadványnevén El Pelé (a kopasz) 1861–1936 között élt, spanyolországi roma lókereskedő volt. Mélyen vallásos meggyőződése miatt kivégezték a spanyol polgárháború idején. II. János Pál pápa 1997-ben avatta boldoggá. El Pelére, mint a romák patrónusára emlékezünk. Vallásossága, tanúságtevő élete élénken él szülővárosa emlékezetében. Felebaráti szeretetének egyik fontos tanúságtételeként említik, amikor a település polgármestere tüdővészben megbetegedett, de a fertőzéstől való félelmében senki nem mert hozzáérni. Ceferino orvoshoz vitte, ezzel megmentette az életét. A polgárháború idején egy fiatal pap védelmében kiállt, ezért bebörtönözték. Rózsafüzérétől nem volt hajlandó megválni a baráti figyelmeztetés ellenére sem, buzgón imádkozott. „Éljen Krisztus Király!” felkiáltással állt a kivégző osztag elé.

Cigánypasztoráció a Váci Egyházmegyében

A Váci Egyházmegye Nógrád megyéhez tartozó részén az országos átlag (8-9 százalék) feletti arányban van jelen a roma lakosság. 2007 óta működik a Ceferino Ház, a Váci Egyházmegye cigánypasztorációs központja. Programjainak célja, hogy minden embernek megadja az emberi méltóság megélésének lehetőségét és annak a felfedezésnek az örömét, hogy ugyanannak az Atyának a gyermekei vagyunk.

Az evangéliumból fakadó testvéri közösség megtapasztalásán keresztül gyógyítja a társadalom sebét, a cigányok és nemcigányok közötti sérült emberi kapcsolatokat.

A Ceferino Ház 2016 óta működik Szátokon. Egy korábbi kocsma romos épületét építették újjá és abban közösségi házat és napközi típusú foglalkoztatót alakítottak ki, ahol iskola után tanulnak a gyerekek, majd közösségépítő játékok, tánc-, és énektanulás, sportfoglalkozások következnek. A gyerekek között többen rendszeresen járnak templomba, ministrálnak, elsőáldozásra készülnek. Fontos, hogy a gyerekek itt szerető, békés közösséget találnak, ami motiváló számunkra. A ház körüli munkákban vagy rendezvények alkalmával önkéntesként elsősorban a gyerekek apukái segítenek. Fontos a helyi karitászcsoport segítsége is a mindennapi megélhetési problémák kezelésében.

