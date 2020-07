Nem a börtön a valódi fogság – Gyilkosból szerzetes

Egy utcai verekedés során Luigi kábítószer hatása alatt meggyilkolt egy embert. A még most is mindössze negyvenéves férfit a bíróság akkor 30 évnyi börtönre ítélte. Luigi a rácsok mögött tanulni és imádkozni kezdett. Egy idő után egyházi szolgálatot is vállalt.

Massimo Camisasca, a reggio emilia-guastallai egyházmegye 73 éves püspöke, a jövő évi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyik előadója négy évvel ezelőtt börtönlelkészként ismerte meg Luigit és útkeresését. Levelezni kezdtek.

A püspök a rácsok mögötti feladatáról azt mondta: „Bevallom, nem sokat tudtam a börtönélet valóságáról. De a szolgálat során szerzett tapasztalatok, a jelenlét, az ünneplés és az osztozás élményei rendkívüli módon gazdagították személyemet.”

Az elítélt és a püspök levelezéséből Camisasca a következő gondolatot emelte ki:

A valódi börtönbüntetés nem a fogság, hanem odakint Jézus Krisztus fénye nélkül élni.”

Luigi június 26-án tett fogadalmat, amiben vállalta a szegénységet, a tisztaságot és az engedelmességet. A férfi a szabadulásáig várni akart ezzel, de az egyik börtönlelkész, Daniele Simonazzi segítségével és támogatásával a börtön falai között megtörtént az ünnepélyes fogadalomtétel.

Camisasca püspök szerint Luigi önátadása a legragyogóbb gesztus a többi rab és az Egyház számára. Hozzátette, hogy a járványhelyzet mindenkitől küzdelmet és áldozatvállalást követelt. Luigi most különösen a remény példája lehet: nem a nehézségektől való menekülést választotta, hanem erővel és lelkiismeretesen szembenézett velük.

Camisasca püspök a kétségbeesések földjeként említette a börtönt, ahol visszautasítják a feltámadás reményét. Úgy vélekedett: „Luigi és még sok ember története a bizonyíték arra, hogy ez nem így van. Elgondolkodtató az a misztérium, amely a dolgozószobámban függő feszületről minden alkalommal eszembe jut. A kereszt a börtön műhelyéből származik, és egyszer sem hagy megfeledkezni a fogvatartottakról. Szenvedésük és reménykedésük mindig velem van.”

