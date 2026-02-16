Nem csak a legjobbakat díjazza az ÁGOTA Alapítvány

Az ÁGOTA Alapítvány 50 millió forinttal támogatja a hátrányos helyzetű, gyermekvédelmi gondoskodásban élő vagy onnan kikerült fiatalokat.

A 2025 végén indult program azonnal bizonyított: az első körben nyolcvan diák részesült támogatásban, az általános iskolásoktól az egyetemistákig. A szegedi központú alapítvány koordinátorai szerint

a támogatás nem csupán pénzügyi injekció, hanem egyfajta szociális háló, amely a gyermekvédelmi gondoskodásban élőknek és a halmozottan hátrányos helyzetűeknek nyújt kapaszkodót a továbbtanuláshoz.

Kiknek segít most az ÁGOTA?

A korábbi felajánlásokból 50 millió forintos keretösszeggel gazdálkodó rendszer különlegessége, hogy nem kizárólag a színötös bizonyítványt jutalmazza. A szorgalom, a javuló tanulmányi átlag és az elhivatottság éppúgy számít, ahogy azt a Budapestre került, de nehéz sorból indult Rontó Zoltán József példája is mutatja, aki a támogatásnak köszönhetően tudott a kényszerű munkavállalás helyett a diplomájára koncentrálni.

A lehetőségek köre a mostani kiírásban tovább bővült: már a jelenlegi hetedik és kilencedik osztályosok is benyújthatják pályázatukat az első félévi eredményeik alapján.

A szegedi és környékbeli fiataloknak azonban érdemes sietniük, hiszen a második körös jelentkezés határideje február 28-án zárul.

Az alapítvány célja:

strukturált, kiszámítható jövőképet adni azoknak, akiknek a sors kevesebb esélyt osztott, ezzel is erősítve a régió társadalmi kohézióját.

Forrás: Szeged-Csanádi Egyházmegye; szegedma.hu

Fotó: Gemes Sándor/szegedma.hu

Magyar Kurír