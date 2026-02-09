Nem engedjük el a fiatalok kezét – Új utógondozói otthon nyílt Debrecenben

A Tóbiás ház

Az intézmény a Szent Péter és Pál Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ Nevelőszülői Hálózatához kapcsolódva működik. A Tóbiás-házban elsősorban Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkező fiatal felnőttek számára biztosítanak támogatást tanulmányaik folytatásához, valamint az önálló életre való felkészüléshez.

Jelenleg tizenegy fiatal lakik az épületben, akik középiskolai vagy felsőoktatási tanulmányokat folytatnak. Az elhelyezés térítésmentes, a rezsiköltségeket az intézmény biztosítja. A lakók ellátmányt kapnak, amely fedezi a megélhetés, az egészségügyi ellátás és a tanulmányok költségeit, hozzájárulva a biztonságos jövőképhez. A ház célja, hogy a fiatalok ne maradjanak magukra a nagykorúság elérése után sem, hanem biztos háttérrel kezdhessék meg életüket.

Nem engedjük el a fiatalok kezét

Kocsis Fülöp érsek-metropolita február 5-én beszédében a Tóbiás ház elnevezésének bibliai jelentőségére hívta fel a figyelmet.

Tóbiás könyve egy fiatal felnőtté válásának útját mutatja be, akit Rafael arkangyal kísér és segít – ez példaként szolgálhat az itt élőknek. A főpásztor hangsúlyozta: az Egyház nem engedi el a fiatalok kezét, hanem továbbra is kíséri őket az önálló élet felé. Szimbolikus, hogy az otthonban tizenkét férőhely van, akárcsak az apostolok száma, ami a gondoskodás folytonosságát üzeni.

A gyermekvédelem nem lehet kizárólag az állam feladata

„Az önálló élet alapja a biztonság, különösen azok számára, akik gyermekvédelmi gondoskodásból érkeznek” – fogalmazott Zsilinszky László helyettes államtitkár.

Rámutatott, hogy a gyermekvédelem közös társadalmi felelősség, amelyben az egyházak, az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködése elengedhetetlen.

Értéket is közvetít a közösség

„Ez az otthon nem csupán lakóhely, hanem értéket közvetítő közösség, ahol a fiatalok iránymutatást kaphatnak” – mondta Széles Diána alpolgármester. Kiemelte, hogy az állam és az Egyház közös védőhálót biztosít számukra, mind lelki, mind anyagi értelemben.

Újabb férőhelybővítés várható

A Hajdúdorogi Főegyházmegye több mint ezer férőhelyen biztosít ellátást – ismertette Tőkés Margaréta, a gyermekvédelmi iroda vezetője. Szólt a jövőbeni tervekről is: Hajdúnánáson tizenhat férőhelyes, különleges gyermekotthon alakul a 0–3 éves korosztályba tartozó kisgyermekek számára.

Szólt a jövőbeni tervekről is, többek között új férőhelyek kialakításáról Hajdúnánáson.

„Lépjetek a földön, de a szívetek legyen az égben”

„Pályám során újra és újra bennem a kérdés: mi történik azokkal a fiatalokkal, akik betöltik a 18. életévüket és kilépnek a rendszerből?” – mondta Terdik János pasztorális helynök.

Kiemelte: egy ilyen otthon valódi biztonságot jelent a rendszerből kilépőknek. Don Bosco gondolatát idézve arra biztatta a fiatalokat, hogy legyenek egyszerre gyakorlatiasak és reményteliek.

„Itt végre van jövő, nem csak holnap” – Szabó Tibor története

Szabó Tibor tizennyolc éves lakó. Egyéves kora óta élt a rendszerben, nevelőszülőknél és lakásotthonban is. „Nem igazán találtam a helyem” – mondta. A Tóbiás házba néhány hónapja költözött be: „Itt kifejezetten jól érzem magam, könnyebb előre tervezni.” Jelenleg esti gimnáziumban tanul az érettségiért. Tibornak konkrét tervei vannak: érdekli a közgazdaságtan, egyetemen tanulna tovább, de a szépségiparban is vállalkozna. „Itt nem csak egy szobám van. Itt van egy esélyem. Egy valódi indulás.”

Tibor ugyanis nem az a típus, aki sodródik. Egyszerre vannak nagyon konkrét és nagyon merész tervei. Érdekli a közgazdaságtan, szívesen tanulna tovább egyetemen, akár külföldön is – Ausztria is szóba került. Közben viszont ott van a másik szenvedélye: a szépségipar, komolyan gondolkodik, hogy ebből egyszer vállalkozást építsen. „Jó, ha van egy biztos szakma, meg egy olyan vonal, ami igazán én vagyok” – mondta.

A lakótársairól is jó szívvel mesélt: érettebb közeg, kevesebb konfliktus, több megértés. „Olyan, mintha mindenki hasonló cipőben járna, mégis mind mások vagyunk. És ez így jó.” Tanulni, dolgozni, fejlődni akar. És ami talán a legfontosabb: hisz abban, hogy innen van tovább. „Itt nem csak egy szobám van. Itt van egy esélyem. Egy valódi indulás.”

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: Tóthné Espán Margaréta

Magyar Kurír