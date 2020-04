Nagyhéten és húsvétkor sem feledkeznek el róluk – Hallássérült testvérekkel a szentmisén

Jelnyelv és feliratozás – két egyszerű eszköz, mégis ezek hiányában hallássérült és siket testvéreink nem tudják értve követni a liturgiát. Vannak, akik évtizedeken át vesznek úgy részt szentmisén, hogy szájról olvasva, az imakönyv segítségével próbálnak bekapcsolódni a hívek imádságába.

Nagy Sándor, a hallássérültek pasztorációjának esztergom-budapesti főegyházmegyei referense szervezte meg, hogy a nagyhét folyamán jelnyelvi tolmácsok kísérik a liturgia bemutatását. Lauer Tamás állandó diakónus pedig, aki maga is hallássérült, feliratokkal segíti sorstársai részvételét a szentmisén. Így széles összefogással „akadálymentesítik” a szentmise-közvetítéseket.



Nagy Sándor kiemelte: „Ezekben a rendkívüli időkben folytonosan új és szokatlan helyzetekben találjuk magunkat. Ez különösen igaz a speciális szükségletű, akadályozottsággal élő testvéreinkre. Fontos, hogy kifejezzük feléjük: ezekben a hetekben sem feledkezünk meg róluk.”

A nyilvános liturgiák felfüggesztése óta minden vasárnapi szentmise televíziós közvetítésén jelen volt jelnyelvi tolmács. Egy-egy közvetítés mögött rengeteg háttérfeladat van, számos szereplő összehangolt munkája – mondta el a referens pap.

Nagy lendülettel készülnek a húsvéti szent három napra. Eddig a rengeteg előkészület mellett kevés energia volt az „akadálymentesítésre”, de a jelen helyzet Sándor atyáékat arra indította, hogy előkészítsék a nagyheti szertartás-közvetítések jelnyelvi tolmácsolását, amire korábban nem volt példa. A Szent István-bazilikából a Bonum TV közreműködésével kapcsolódhatnak be lélekben is és követhetik nyomon a szertartásokat a hallássérült hívek. A húsvétvasárnapi ünnepi szentmisét pedig a Duna TV közvetíti ugyancsak a fővárosi bazilikából.

A jelnyelvi tolmácsok csapatával rendszeres műhelymunka keretében csiszolják és alakítják tovább az egyházi jelnyelvkincset. Egy szélesebb összefogás keretében pedig, mely a Reménykör nevet viseli, más speciális szükségletű hívek igényeire is reflektálnak.

További lépések, finomhangolások szükségesek a szélesebb körű egyházi „akadálymentesítéshez”. „Sokrétű és összetett szolgálat ez, mely legjobban összefogással mozdítható elő. Ennek segítségével építhetjük a szeretet hídjait, kapcsolódhatunk jobban egymáshoz és haladhatunk együtt az örök élet felé vezető úton” – hangsúlyozta Nagy Sándor.

Lauer Tamás 2019 szeptembere óta havonta egy alkalommal készít feliratot a budavári Mátyás-templomból közvetített szentmiséhez. A nagyothallók a jelnyelvet nem értik, nekik jelent megoldást a feliratozás. Lauer Tamás a szombati előesti szentmisék alapján készíti el ezt, így vasárnap a nagyothalló vagy gyengébben halló testvérek minden szövegrészt megérthetnek a szentmiséből. A feliratozott szentmisét feltölti a kistarcsai plébánia videócsatornájára, a linkjét több száz személynek elküldi, kérve további megosztását. Tamásnak nagyon sokan visszajeleztek, kifejezve örömüket, sorra azt fogalmazták meg, milyen ritkán volt részük abban, hogy teljesen érthetően megélhetik a liturgiát. „Meglepő és megható volt a sok visszajelzés. Igyekszem kitartani, és továbbra is elérhetővé tenni a szentmiséket, eljuttatni az örömhírt a bezártság nehéz idején hallássérült testvéreim otthonába” – fogalmaz a diakónus.

Lauer Tamás elmondta, munka- és időigényes feladat a feliratozás. Sok helyütt a törvény ereje is kellett ahhoz, hogy a hallásukban akadályozott személyek számára feliratozva is elérhetővé, megérthetővé tegyék a köztelevízió műsorait. „A szentmisék feliratozására a szeretet kötelez minket. Ha csak egy emberrel is többen értik meg a szentmise mondani valóját, a feliratnak köszönhetően, már megérte” – mondja Lauer Tamás, aki szívügyének tekinti a feladatot. Miért ilyen időigényes? A szentmisén elhangzó szövegeket több forrásból kell „összegereblyézni”. Így például az énekeket a Hozsanna vagy az Éneklő Egyház imakönyvből, az állandó részeket a Katolikus.hu oldalról, az olvasmányokat az igenaptárból. A szentbeszédet le kell gépelni. Mindezt egy fájlba szerkeszteni, majd tördelni, időzíteni. Egy egyórás mise feliratozása körülbelül 240 percet vesz igénybe – ismerteti Lauer Tamás a munkafolyamatot.

Szívesen fogadnak segítséget. Tamás így fogalmazta meg, mire van szükség: „Hallássérültként esélyem nincs a rögtönzött beszédek megértésére. Ebben kell először segítség, legépelni a beszédet a miséből. Ehhez keresünk olyan jelentkezőket, akik a felvétel alapján legépelik a szövegeket.” Aki tudna segíteni ebben, kéri, a nagyothallok.lelkigyakorlata@gmail.com e-mail-címen jelentkezzen.

Fotó: Merényi Zita

Trauttwein Éva/Magyar Kurír