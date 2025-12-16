Nem hagyjuk magára a másikat – Angyalbatyukat és támogatást adott át Szabadkán a Katolikus Karitász

A magyarországi testvérszervezet az ajándékcsomagok mellett, 1 millió forintos pénzbeli támogatással is segítette a helyi karitász munkáját.

Összesen 250 angyalbatyut adtak át a vajdaságban, amelyeket a helyi karitász munkatársai juttatnak el még az ünnepek előtt a szabadkai rászoruló családok gyermekeihez. A Katolikus Karitász emellett 1 millió forint támogatást is nyújtott a Caritas Szabadka otthonápolási szolgálatának működtetéséhez, ezzel segítve a helyi idősek mindennapi ellátását.

Az ünnepélyes eseményen elsőként Ric Gábor, a Caritas Szabadka igazgatója köszöntötte a Katolikus Karitász - Caritas Hungarica munkatársait. Beszédében háláját fejezte ki a 250 angyalbatyuért, valamint a pénzadományért, amellyel a magyar szervezet hozzájárult a Caritas Szabadka házi ápolási szolgálatának fenntartásához.

Ezt követően Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója hangsúlyozta, hogy az együttműködés kiemelten fontos a szervezet számára. Felhívta a figyelmet arra a kettősségre, hogy bár az érkezésük célja az volt, hogy ünneppé varázsolják a gyermekek karácsonyát, nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a tél számos nehézséget hoz a rászorulók életébe.

Kiemelte: a Katolikus Karitász számára lényeges az egész évben működő programok támogatása is, hiszen ezek nyújtják a legnagyobb segítséget a nehéz körülmények között élők mindennapjaiban. Elmondta, hogy a pénzügyi támogatás magyarországi hívek, egyéni adakozók és vállalati támogatók felajánlásaiból állt össze, amely lehetővé teszi azt is, hogy más határon túli területeken élők számára is segítséget nyújtsanak. Az angyalbatyuk fő üzenetét így fogalmazta meg: „ismeretlenül is szeretjük egymást, és nem hagyjuk magára a másikat.”

Az esemény zárásaként Paskó Csaba, a Caritas Szabadka elnöke áldott, békés, boldog karácsonyt kívánt a jelenlévőknek. Megköszönte a támogatást, és kiemelte, hogy az ajándékcsomagok által a reményt is át tudják adni, hiszen azok az emberek egymás iránti odafigyeléséből születtek.

Rámutatott, hogy „nincs olyan jóléti társadalom, ahol a családok és az idősek ne élnének átmeneti vagy tartós krízisekben. Különösen nehéz helyzetben vannak az idősek, akiknek hozzátartozói sok esetben már külföldön élnek.” Hangsúlyozta, hogy a Caritas Szabadka segítő munkájához elengedhetetlenek a pénzbeli támogatások, hiszen ezekből tudják biztosítani a magas szakmai tudással rendelkező szociális munkatársak egzisztenciáját, valamint a munkájukhoz szükséges eszközök beszerzését.

A Katolikus Karitász adventi adománygyűjtése december 31-ig tart. Az ebben az időszakban érkező jótékonysági adományokat a rászorulók karácsonyának szebbé tételére és a téli krízishelyzetek elhárítására fordítják. A 1356-os adományvonal hívása mellett (hívásonként 500 Ft) online adományozásra is van lehetőség a Katolikus Karitász a honlapján (www.karitasz.hu), „Adventi segélyprogram - Tárjátok ki a szíveteket” megnevezéssel. A Katolikus Karitász központi bankszámlájára (CIB Bank 10701094-76228861-51100005) is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat.

Forrás és fotó: Katolikus Karitász

