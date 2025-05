Német László bíboros birtokba vette ostiai címtemplomát

A L’Osservatore Romano vatikáni napilap május 26-i, hétfői kiadásában számol be az ostiai Tengernek Csillaga-plébániatemplom birtokbavételéről. A híradásból kiderül: az Ostia tengerpartján fekvő Viale dei Promontori 113. szám alatti római katolikus templomban Német László bíborost Carol Iakel plébános fogadta, aki átnyújtotta egy párnán a templom feszületét csókkal történő tiszteletadásra.

A belgárdi érsek által bemutatott ünnepi szentmisén mintegy tizenöt pap, köztük az Isteni Ige Társaságának néhány tagja is koncelebrált. Jelen volt a templomban Szerbia szentszéki nagykövete, Sima Avramović és felesége, valamint több mint ötven hívő a belgrádi érsekségből, akik a szentévi jubileumra érkeztek Rómába. A szertartást Ján Dubina prelátus, pápai ceremóniamester vezette.

*

A május 21-én Odafigyelő, meghallgató ember – Német László bíboros XIV. Leó pápáról címmel közzétett interjúnkban a főpásztor így vall címtemplomáról: „Az ostiai Stella Maris (Tenger Csillaga) plébániatemplom a címtemplomom, ahol már voltam többször, aminek az a furcsa, de gondviselésszerű véletlen is az oka, hogy egy szatmárnémeti származású fiatalember a plébánosa, akinek magyar és román vér is csörgedezik az ereiben. Egy nagy plébániáról van szó, amelyhez tízezer katolikus tartozik; nagyon élénk pasztorális munka folyik ott. Egyszer már miséztem is ott. (...) jön egy autóbusznyi zarándok, és a repülővel érkezőkkel együtt összesen száz hívő érkezik a belgrádi érsekség területéről, akikkel ezt követően a szentévi zarándoklatot is elvégezzük. Nagyon örömteli az otthoni hívek támogatása, hiszen amikor tavaly decemberben Ferenc pápa bíborossá kreált, akkor is több mint 120-an együtt ünnepeltek velem Rómában.”

*

A Vatican News német szerkesztősége egy interjúban a konklávéról kérdezte Német László bíborost, aki úgy fogalmazott: „Természetesen a Szentlélek ott volt köztünk. De a választás nem csak a konklávén történik. A választást előkészítik, és ez az előkészítés már jóval korábban elkezdődik. Amikor láttuk – és ez teljesen normális –, hogy Ferenc pápa egyre gyengébb lett, akkor felmerült a gondolat, hogy ki fogja őt követni. (...)

A konklávé egy sokkal korábban kezdődő folyamat végpontja.

Ezért is mondhatom azt, hogy a 2024-es szinódus alatt már intenzíven beszéltünk róla, különösen azután, hogy Ferenc pápa meglepő módon húsz új bíborost nevezett ki, köztük engem is.”

Német László bíboros XIV. Leó pápáról az utóbbi interjúban elmondta: „…az első vacsorán, amikor már pápaként volt jelen a Szent Márta-házban az őt megválasztó bíborosokkal, volt szerencsém az asztalánál helyet foglalni, ahol megkérdeztük tőle, miért választotta a Leó nevet. Ő erre azt válaszolta nekünk, hogy számára ez a név mindenképpen egy programot jelent pápasága idejére Rómában. Másodsorban pedig személyes kapcsolat fűzi XIII. Leóhoz. Fiatalemberként ugyanis gyakran járt az Ágoston-rendi atyákra bízott plébániára, és volt ott egy pap, aki jóbarátja lett, és kicsit lelkivezetője is. Ezért választotta példaképül XIII. Leót, nemcsak a neve, hanem a programja miatt is, abban az időben, amikor ő újból felépítette a pápaságot, miután a Vatikán elvesztette a Pápai Államot Olaszországgal szemben.”

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Beogradska nadbiskupija



Magyar Kurír