Német László bíboros mutatott be szentmisét a hagyományos horvát nemzetiségi napon Kalocsán

Az Antunovity János boszniai püspökről elnevezett hagyományos horvát nemzetiségi emléknap idén horvát templomi kórusok találkozójával kezdődött a kalocsai Nagyboldogasszony-főszékesegyházban.

Antunovity János 1815-ben született Kunbaján. Nemesi származású családja rokonságban volt az almási Antunovics birtokos családdal. 1842-ben almási plébános lett. 1859-ben Kalocsára került kanonoknak; majd nagyprépost lett, később, 1876-ban boszniai választott püspök (föl nem szentelt, címzetes püspök – a szerk.). Antunovity Jánost a bunyevác öntudat felébresztőjeként tartják számon. 1888-ban Kalocsán halt meg, ott is temették el.

A találkozót ünnepi szentmise követte, melynek főcelebránsa Német László belgrádi bíboros, érsek volt.

Az ünnepi szentmisén a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye képviseletében Polyák Imre nemzetiségi helynök, valamint Tomaskovity Szabolcs dusnoki plébános, a horvát nyelvű hívek felelőse is koncelebrált, valamint a több, a horvát pasztorációban részt vevő lelkipásztor is.

A liturgiát követően megkoszorúzták Antunovity János püspök kalocsai érsekkertben található szobrát.

Az eseményen a kalocsai horvát önkormányzat, valamint a megyei és országos horvát önkormányzat és Kalocsa város polgármestere is képviseltette magát.

Az ünnepi esemény agapéval, kötetlen beszélgetéssel és a horvát népzenével való ismerkedéssel folytatódott.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf

Magyar Kurír