Nemzetközi jótékonysági sportprogram hátrányos helyzetű gyermekek támogatására

„Olyan sportprogram-sorozatot szeretnénk létrehozni, amellyel beteg és hátrányos helyzetű gyermekeket szeretnénk segíteni” – foglalta össze terve lényegét Bodon Péter, a Golden Rosary (Arany Rózsafüzér) nonprofit kft. vezetője a Vatikáni Rádiónak adott interjújában november 9-én.

Elmondta: nemcsak a labdarúgás, hanem más sportágak is jelen lesznek a tervezett sporteseményeken. A híres sportolókkal a beteg és hátrányos helyzetű gyermekek is együtt sportolhatnak majd a kezdeményezés keretében, különleges élményt nyújtva nekik. A programsorozaton belül jótékonysági gyűjtést is tartanak a megsegítésükre, hogy életüket ezáltal is könnyebbé tegyék.

Nemzetközi szinten szeretnék megrendezni a sportprogramokat, nemcsak Európában, hanem kontinenseken átívelő formában, például Afrikát is bevonva a kezdeményezésbe, ahol nagyon sok szegény, hátrányos helyzetű gyermek él.

Bodon Péter a Vatikáni Rádiónak nyilatkozva elmondta: az ösztönözte e terv elindítására, hogy már korábban is végzett jótékonysági tevékenységet Magyarországon, amit most szeretne nemzetközi szintre kiterjeszteni. A kezdeményezésnek egyházi vonatkozása is van: több egyházi méltóság is felkarolta a nemes ügyet és vállalt fővédnöki szerepet a különböző országokban. Római megbeszélései során ezekről a lehetőségekről tárgyalt a Golden Rosary Kft. vezetője.

A következő lépések a kezdeményezés megvalósítása felé: a sportprogramok megszervezése, időpontok és helyszínek egyeztetése, a különböző híres személyekkel való kapcsolatfelvétel, a különböző országok nagyköveteinek meghívása.

2023 tavaszára tervezik a sportprogram-sorozat első rendezvényének megtartását, amelynek helyszínéül Esztergom városát választották. A következő helyszín pedig várhatóan Lengyelországban, Krakkóban lesz.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír