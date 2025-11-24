Nigéria: A háromszáz elrabolt katolikus diák közül ötven kiszabadult

Amint arról hírt adtunk, november 21-én kora reggel egy fegyveres csoport motorkerékpárokkal és autókkal megrohamozta a Szűz Mária katolikus általános és középiskolát Papiri településen, Niger államban, Nigéria északi, középső részén.

„Ötven tanulónak sikerült megszöknie és visszatérnie családjához” – tette közzé november 23-án a kontagorai egyházmegye. Az egyházmegyei titkár által aláírt jelentésben pontosítják, hogy a fegyveresek támadása során 315 embert raboltak el, köztük 289 általános iskolást, 14 középiskolást és 12 alkalmazottat.

A jelentés megjegyzi, hogy a fogságból megszökött diákok „nem az iskolába tértek vissza, de családlátogatások vagy a családok telefonhívásai révén meg tudjuk erősíteni, hogy biztonságosan hazatértek”. Az egyházmegye tájékoztat arról, hogy „265 ember továbbra is fogságban van – 239 általános iskolás, 14 középiskolás és 12 alkalmazott”. Hangsúlyozzák, hogy teljes átláthatóságot szeretnének biztosítani, miközben folytatják a munkát az ügyben, egyeztetnek a szülőkkel, mentorokkal, biztonsági szolgálatokkal és az illetékes hatóságokkal a fogvatartottak listájának ellenőrzése és frissítése érdekében.

A közlemény tájékoztatást ad arról is, hogy az intézménybe összesen 430 általános iskolás gyerek jár, közülük 377 bentlakó és 53 bejáró; a középiskolában 199 diák tanul, közülük 185 bentlakó és 14 bejáró. Az iskola vezetői kijelentik: elkötelezettek annak érdekében, hogy „biztonságosan kiszabaduljon mindenki, akit még túszként tartanak fogva”, és folytatják az együttműködést a biztonsági szolgálatokkal.

*

November 23-án délben a Szentatya az Úrangyala imádság után beszédében (Tőzsér Endre SP fordítása) felemelte a szavát a nigériai és kameruni keresztények körében történt emberrablások miatt: „Mélységes szomorúsággal értesültem arról, hogy papokat, világi hívőket és diákokat raboltak el Nigériában és Kamerunban. Különösen fáj a sok elhurcolt fiúnak és lánynak, valamint aggódó családtagjaik szenvedése. Sürgető felhívást teszek közzé: azonnal engedjék szabadon a túszokat, és sürgetem az illetékes hatóságokat, hogy hozzanak megfelelő és haladéktalan döntéseket, hogy elengedésüket biztosítsák. Imádkozzunk ezekért a testvéreinkért, valamint azért, hogy a templomok és az iskolák mindig és mindenütt a biztonság és a remény helyei maradjanak!”

Forrás: AgenSIR

Fotó: Ifeanyi Immanuel Bakwenye/AFP

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír