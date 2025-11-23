Leó pápa vasárnap délben: A templomok és az iskolák a biztonság és a remény helyei maradjanak!

Az alábbiakban közzétesszük XIV. Leó pápa beszédének magyar fordítását.

Kedves testvéreim!

Mielőtt együtt elimádkoznánk az Úrangyalát, szeretnélek köszönteni mindnyájatokat, akik részt vettetek ezen a jubileumi szentmisén. Külön is köszöntöm a világ minden tájáról érkezett kórusokat és énekkarokat. Köszönöm, hogy itt vagytok! Az Úr áldja meg szolgálatotokat!

Szeretettel üdvözlöm az összes többi zarándokot is, különösen a Teramo–Atri egyházmegye ACLI-csoportját és az ukrajnai egyházmegyékből érkezett híveket: vigyétek hazátokba e tér ölelését és imáját!

Mélységes szomorúsággal értesültem arról, hogy papokat, világi hívőket és diákokat raboltak el Nigériában és Kamerunban. Különösen fáj a sok elhurcolt fiúnak és lánynak, valamint aggódó családtagjaik szenvedése. Sürgető felhívást teszek közzé:

azonnal engedjék szabadon a túszokat, és sürgetem az illetékes hatóságokat, hogy hozzanak megfelelő és haladéktalan döntéseket, hogy elengedésüket biztosítsák. Imádkozzunk ezekért a testvéreinkért, valamint azért, hogy a templomok és az iskolák mindig és mindenütt a biztonság és a remény helyei maradjanak!

Ma a világ minden egyházmegyéjében megtartják az ifjúsági világnapot. Áldásomat adom mindenkire és lélekben átölelek mindenkit, aki részt vesz az ehhez kapcsolódó szentmiséken, ünnepléseken és programokon. Krisztus Király ünnepén imádkozom azért, hogy minden fiatal felfedezze annak szépségét és örömét, hogy őt, az Urat követheti, és az ő szeretet-, igazságosság- és békeországának szentelheti magát!

Közeledik törökországi és libanoni apostoli utam. Törökországban ünnepeljük a nikaiai zsinat ezerhétszázadik évfordulóját. Ezért ma megjelenik az In unitate fidei kezdetű apostoli levél, amely ennek a történelmi eseménynek állít emléket.

Most pedig forduljunk a Szűzanyához, és ajánljuk anyai közbenjárásába mindezeket a szándékokat, valamint imádságunkat a békéért!

