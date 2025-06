Nigériában egy plébánia által befogadott belső menekülteket mészároltak le felfegyverzett férfiak

Több tucat embert brutális módon, kegyetlenül meggyilkoltak a Benue állam keleti részén, Guma kormányzati területén található Yelwata városában péntekről szombatra virradó éjjel. A helyszínre érkező mentők a földön megégett, szinte felismerhetetlen holttesteket találtak férfiak, nők és gyermekek maradványait, akik nem tudtak elmenekülni szegényes otthonaikból, amelyeket éjfél előtt nem sokkal felfegyverzett férfiak gyújtottak fel. Az áldozatok száma még bizonytalan, a hatóságok szerint ötvenen haltak meg, míg szemtanúk szerint közel kétszázan.

Véget nem érő terror

Az áldozatok egy országon belüli menekült csoport tagjai voltak, akiket egy plébánia fogadott be, gondoskodott róluk, támogatta őket a mindennapi életben. „Megdöbbentünk, nincsenek szavaink, hogy kifejezzük fájdalmunkat e barbár terrorcselekmény miatt” – nyilatkozta a vatikáni médiának Remigius Ihyula atya, a makurdi egyházmegye fejlesztésért, igazságosságért és békéért felelős bizottságának koordinátora.

Keresztény áldozatok

A pap elmondta, hogy az összes meggyilkolt áldozat „nagy szegénységben élő keresztény volt, akiknek még saját otthonuk sem volt, ahol lehajthatják a fejüket. A katolikus misszió szeretettel fogadta be őket, és megadta nekik, amit tudott”.

Nagy örömmel fogadták Makurdiban, amikor XIV. Leó tegnap az Úrangyala során kifejezte az egyetemes Egyház fájdalmát e szörnyű vérontás miatt: „Mindannyian mélyen meghatódtunk, mert a pápa ráirányította a figyelmet országunk helyzetére. De még ennél is többet jelent ez: a pápa szavai pozitív hatással voltak a hatóságainkra is, akik most már tudják, hogy a világ figyel minket, és várja, hogy megoldást találjanak ezekre a problémákra”.

Sokkos állapot

Yelwata lakói és a helyi egyház hívei jelenleg sokkos állapotban vannak, még ha a lakosság sajnos már hozzá is szokott ezekhez a terrorcselekményekhez, amelyek a már több mint tíz éve tartó konfliktus részei. A harc a letelepedett gazdák és a fulani pásztorok között dúl, akik fegyverekkel és gyújtogatással akarnak földekhez jutni. „De ezúttal más a helyzet – magyarázta Ihyula atya –, mert ilyen kegyetlenséget még soha nem láttunk Nigériában. Ki kell derítenünk, mi történt valójában és miért.”

Borzalmas számadatok

Az Amnesty International által nemrég közzétett adatok szerint az elmúlt két évben Benue és Plateau államban közel tízezer embert öltek meg, míg a menekültek száma meghaladja a 450 ezret. Június 15-én több ezer ember vonult Yelwata utcáira, hogy békét és igazságot követeljen. Az egyházmegyei bizottság vezetője hozzátette: „Egyházmegyénkben a terrorizmus arra kényszerített minket, hogy számos plébániát és iskolát bezárjunk, mert nem érezzük magunkat biztonságban. Próbálunk békét teremteni, de nehéz: úgy tűnik, hogy keveseket érdekel igazán ez a helyzet.”

Forrás és fotó: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír