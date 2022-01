Nigériai napló (1) – Találkozás egy vidám és alázatos néppel

Sok-sok történetet hallottunk már Afrékától az onitshai érsekség szolgálatairól, az itt élő emberekről, hatalmas hitükről…, de hamar kiderül, hogy a történetek tárháza végtelen, minden pillanatban belecsöppenünk olyan helyzetekbe, sorsokba, amelyekről külön fejezetet lehetne írni.

A vendégszeretet leírhatatlan: Basil atya, az onitshai érsek alkancellárja és Izunna atya, a Borromeo kórház igazgatója fogadott; rendezte a szobáinkat, az internetet, minden kívánságunkat teljesítették.

– mondta Izunna a reggelinél, később láttuk a sok építkezést, rengeteg tervet: valóban minden arról szól, hogy nem az ő művük, hanem Istené. Azért szerencse – bár ennek a szónak itt nem nagyon van helye, inkább azért jut eszembe, mert már annyira kézzelfogható itt az áldások sokasága, hogy túlzásnak hathat –, hogy az Úrnak igencsak energikus és kreatív munkatársai teremnek errefelé.

1982-ben Szent János Pál pápa itt járt és megáldotta a kórházat; Izunna atya akkor, 12 évesen a kisszemináriumban tanult. Azóta mélyen hisz benne, hogy áldott ez a kórház, és igazgatóként eszköze lett ennek az áradó kegyelemnek.

A 31 éves Emmanuel atya vezetett végig minket első nap az érsekség területén: sportos, vidám, játszik a papi focicsapatban, reggelente futni jár. Hívott minket is, és hívott a papi csapat meccsére is délutánra, ahol lelkesen szurkoltunk nekik, nem eredménytelenül.

Nem volt könnyű dolga velünk, már a harmadik lépésnél leálltunk a gyerekek mellett, rabul ejtettek – játszottunk, beszélgettünk, fotózkodtunk velük. A kórházi alkalmazottaknak lakás jár a területen, sok kicsi és nagy gyerekkel élnek itt, nagy áldás ez részükre. Jennifer bátran lökdöste felém a labdát.

Sirma elkísért minket a kórházig. 50 éves a régi épület, állapota ehhez mérhető, itt végzi a missziót Csókay András is, aki már hetedik alkalommal jön, miután 2016-ban egy međugorjei zarándoklat után egy nigériai pappal eljött, és kiválasztotta ezt a helyet arra, hogy évente két héten át gyógyítsa az afrikai szegényeket.

A szemináriumban 300 kispap tanul – este részesei lehettünk magával ragadó zsolozsmájuknak. 300 férfihang zengett együtt –, de kiderült, hogy ennél nagyobb szemináriumok is vannak az egyházmegyében. Nem messze tőle ott van a kisszeminárium, 180 gyerekkel, akik 10 éves koruk óta járnak ide, a végzősök közül évente 8-10-en választják a papi hivatást; a többiek más szakmákban helyezkednek el, és kamatoztatják az értékes tanítást, amit kapnak.

House of the Humble (az alázat otthona) – áll a szeminárium új épületének kapuja felett. Nem volt az érsekség területén olyan ember, akiről ne éppen ez az alázatosság sugárzott volna, bármilyen helyzetben van is, a vezetőktől a kiszolgáló személyzetig.