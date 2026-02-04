Nigériai püspök a mindennapos mészárlásokról: Lehetetlen így élni, az egységre kell törekedni

Matthew Kukah elmondta: „Nincs még egy olyan ország a világon, ahol hétfőn tíz, kedden ötven, szerdán száz embert ölnek meg, és így tovább, és ez aztán minden héten folytatódik. Hogyan tud egy ilyen ország tovább élni?”

A mészárlásokat nem jó vallási kritériumok alapján értelmezni

„Ami nálunk, Nigériában történik, az nem történhet meg Szudánban, Kamerunban, Nigerben, Ghánában vagy a világ bármely más országában” – folytatta keserűen Kukah püspök. Sokoto főpásztora egyúttal bírálta azt is, amit a gyilkosságok és mészárlások vallási kritériumok szerinti értelmezésének növekvő tendenciájaként emlegetett, miközben arra figyelmeztetett, hogy az ilyen narratívák tovább növelik a bizalmatlanságot és szélesítik a vallási közösségek közötti törésvonalakat. A püspök különösen is bírálta azt a módot, ahogyan a nyugati országokban a média beszél a mészárlásokról: „Csak Nigériában halnak meg az emberek mint keresztények és muszlimok. A nyugati média tovább táplálja a vallási indíttatású gyilkosságokat, amikor olyan híreket közöl, mint például: »megöltek húsz keresztényt, megöltek harminc muszlimot«.”

Az intézmények megerősítésére van szükség

Kukah püspök szerint a kérdést politikai és intézményi szinten kell kezelni, vallási és közösségi vezetők bevonásával, hangsúlyozva, hogy a béke nem érhető el kollektív felelősségvállalás nélkül. A nigériai püspök felszólította a politikai és vallási vezetőket, hogy dolgozzanak az intézmények megerősítésén, hogy azok garantálni tudják a biztonságot, az igazságosságot és a nemzeti összetartozás érzését. Egy olyan ország, ahol megszokottá válik az erőszak és egyre inkább elmélyül a megosztottság, saját magát emészti fel. Így kockán forog az ország erkölcsi és intézményi rendje, hacsak az ország vezetői nem az egységet választják, az egyre növekvő megosztottság helyett.

Nigéria Afrika legnépesebb országa

A 237 milliós nyugat-afrikai Nigéria Afrika legnépesebb országa, világviszonylatban pedig a hatodik legnépesebb nemzet. A lakosság 49,3 százaléka keresztény (háromnegyedük protestáns, negyedük katolikus), míg 48,8 százaléka muszlim, döntően a szunnita irányzathoz tartozik.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír