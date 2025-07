Női zarándoklatokat szervezett a Szeged-Csanádi Egyházmegye CsaládKözPontja

Sokszínű női csoport gyűlt össze az újszegedi Ligetben egy rendhagyó lelki programra július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén a CsaládKözPont szervezésében. Tizenévestől a nyolcvanas korosztályig voltak résztvevők.

Ezen a napon két várandós nő, Mária és rokona, Erzsébet találkozására emlékezünk. Ehhez kapcsolódva a zarándoksétához csatlakozók életük néhány fontos találkozására tekintettek rá. A Liget egy-egy árnyas tisztásán megállva kapcsolódtak egymáshoz imádságos körtáncokkal és különböző kérdések mentén rövid beszélgetésekben idéztek fel egy-egy darabot életük tapasztalataiból.

Útjuk végén a Szent Erzsébet-templomba tértek be egy meghitt hangulatú szentmisére, amelyet Kondé Lajos pasztorális helynök mutatott be. Az áldás után mindenki magához vett egy szál érett búzakalászt abból a csokorból, amelyet a zarándoksétán hordoztak magukkal – jelképeként annak az egyénileg fontos gondolatnak, üzenetnek, „magocskának”, amit ki-ki magával vihetett erről a találkozásról.

*

A CsaládKözPont munkatársai negyedik éve szerveznek az – országos programként futó – zarándoktáborok keretében szülő-gyermek gyalogos vándortábort. Idén június 26-án Tihanyból indultak útnak édesanyák és lányaik, akik július 2-án Pannonhalmán fejezték be közös zarándoklatukat.

Az útról Gécsné Gábor Dóra írt beszámolót, aki már tavaly is résztvevője volt a programnak.

„Újból nagy izgalommal készültünk az útra. Már második alkalommal vehettünk részt a Tihanytól Pannonhalmáig tartó egyhetes gyalogos zarándoklaton, melyre most tíz lány és tíz anya vállalkozott. Június 26-án Szegedről közvetlen járattal vonatoztunk Zamárdiba, ahol a Balatonban frissülhettünk fel, hogy a kompozás és a vacsora után újult erővel mehessünk tovább az összes csomagunkkal Aszófőre. Már a vonaton megtapasztalhattuk, hogy egy vidám, kedves és lelkes csapat tagjai lehetünk.

A hét nap alatt nem ért csalódás minket: végig érezhettük a Gondviselés és a szervezők figyelmét, szeretetét. A zarándokszállásokon mindig örömmel és finom vacsorával fogadtak minket és a második naptól a melegre való tekintettel kisbusszal vitték a nagy csomagjainkat.

Bella Katalin és Vargáné Bögi Veronika, a zarándokút vezetői, valamint a bencés szerzetesek jóvoltából különböző lelki táplálékokat is kaptunk. Sokat tanulhattunk egymástól is, hiszen legtöbbször páros beszélgetésekben oszthattuk meg gondolatainkat, érzéseinket, melyeket a csendszakaszok készítettek elő. Volt alkalmunk a lányainkkal minőségi időt tölteni, de mindenki a saját korosztályában is megértő fülekre találhatott.

A fizikai nehézségeket együtt győztük le, támogatva, biztatva egymást. Sokat segített, hogy egy gyógytornász csapattársunk minden indulás előtt megmozgatott minket és ellátott jó tanácsokkal.

Reméljük, jövőre is átélhetjük azt a csodát, amikor Pannonhalmán célba érkezünk és a bazilikában adhatunk hálát a zarándoklat kegyelmeiért.”

Forrás és fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye (1; 2)

