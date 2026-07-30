Nyári vízszentelés lesz a Balatonnál vasárnap

A bizánci egyházban a vízszentelésnek többféle alkalma is van. Január 6-án, Krisztus megkeresztelkedésének ünnepén a víz megszentelése a megtestesülés titkához kapcsolódik: Krisztus belép a világba, az anyagi valóságba – és isteni érintése által megszenteli azt.

Az augusztus 2-ához kötődő, úgynevezett makkabeusi vízszentelés más jellegű. A hagyomány szerint ezt a szertartást elsősorban a szenteltvíz pótlásának szükségessége hívhatta életre: a téli vízszentelést követően fél évvel már megfogyatkozhatott a templomokban és az otthonokban őrzött szenteltvíz. Ezen a napon egy, a januári szertartástól eltérő könyörgéssorral szentelik meg a vizet, amelyet ezt követően a hívek templomaikban és otthonaikban is őrizhetnek, és megszentelődésükre használhatnak.

A szertartás nevét az augusztus 2-án ünnepelt makkabeus vértanúkról kapta. Az ószövetségi Szentírásban, a makkabeusok második könyvének 7. fejezetében olvashatunk arról a zsidó családról, amelynek hét fia és édesanyjuk a hitükhöz való ragaszkodásuk miatt szenvedett vértanúságot. Antiochus Epifánesz király uralma idején nem voltak hajlandók megtagadni Isten törvényét, és a rájuk váró kínzások és halál ellenére is állhatatosan megvallották hitüket. A makkabeus vértanúk példája ma is a hithez való hűség és a bátorság tanúsága.

A tavalyi különleges balatoni vízszentelés nagy érdeklődés mellett zajlott. Idén ismét a Balaton partján találkozhatunk ezzel a ritka és különleges szertartással, amelyet Kocsis Fülöp metropolita Borza Miklós helyi plébánossal, valamint a balatonszemesi Páduai Szent Antal-plébánia munkatársaival együtt szervez.

Időpont: 2026. augusztus 2. (vasárnap), 10 óra

Helyszín: Balatonszemes, Vigadó strand

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a vízszentelésre.

Forrás és fotó (archív): Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír