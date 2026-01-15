Nyílt napokkal és programokkal várja a jelentkezőket a Pázmány Péter Katolikus Egyetem

A hagyományos nyílt napok lehetőséget biztosítanak az érdeklődőknek arra, hogy személyesen megismerkedjenek az egyetem oktatóival, hallgatóival, és bepillantsanak az egyes szakok oktatási programjába.

Az eseményeken interaktív bemutatók, kiscsoportos foglalkozások és tájékoztató előadások segítik a pályaválasztást, miközben a személyes konzultációk alkalmával részletes információt kaphatnak a felvételi követelményekről és a jelentkezés menetéről.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem képzési palettája a jogtudománytól az informatikáig számos területet lefed.

A Jog- és Államtudományi Kar (JÁK) hallgatói magas színvonalú jogász- és igazságügyi képzésekben vehetnek részt, ahol a gyakorlatorientált oktatás és az elméleti megalapozottság kéz a kézben jár.

Az Információs Technológiai és Bionikai Kar (ITK) képzései – többek között mérnökinformatikus, molekuláris bionika mérnök, kvantummérnök és mesterséges intelligenciához kapcsolódó szakok, valamint a számos szakirányú továbbképzés – a legmodernebb technológiai kihívásokra készítik fel a hallgatókat, szoros kapcsolatban a kutatással és az ipari innovációval.

A PPKE bölcsészeti és hitéleti képzései szintén meghatározó szerepet töltenek be az intézmény oktatási küldetésében.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK) szakjai – többek között gazdálkodási és menedzsment, pszichológia, kommunikáció- és médiatudomány, történelem, irodalom- és kultúratudományi képzések – a kritikus gondolkodás, az emberi kapcsolatok és a társadalmi folyamatok mélyebb megértésére helyezik a hangsúlyt.

A Hittudományi Kar (HTK) képzései – így teológia, katekéta–lelkipásztori munkatárs, hittanár-nevelőtanár szakok – a hitbeli elmélyülést, az értékközpontú szemléletet és a közösségek szolgálatára való felkészítést állítják középpontba.

Azok számára, akik a távolság vagy az időbeosztás miatt nem tudnak személyesen részt venni, az egyetem online tájékoztatókat és virtuális bejárásokat kínál, amelyek lehetővé teszik, hogy bárhonnan átfogó képet kapjanak a Pázmány képzéseiről, hallgatói közösségi életéről és kutatási programjairól. A felvételi honlap folyamatosan frissített információkkal szolgál.

A felvételi kampány célja, hogy a jelentkezők ne csak információt kapjanak, hanem átérezhessék azt a különleges szellemiséget, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet jellemzi – ahol a tudomány és a személyes fejlődés találkozik.

Nyílt napok:

Jog- és Államtudományi Kar – január 22.

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar – Budapest: január 22., Esztergom: január 20.

Hittudományi Kar – február 10.

Információs Technológiai és Bionikai Kar – január 30., február 6.

