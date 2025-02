Ötvenéves püspöki jubileumát ünnepli Keresztes Szilárd Nyíregyházán

(A Kőrösi Egyházmegye a mai Horvátország, Bosznia-Hercegovina és Szlovénia területét lefedő görögkatolikus egyházmegye – a szerk.)

Keresztes Szilárd 1975–88 között segédpüspökként, majd húsz éven át, 2008-ig hajdúdorogi megyéspüspökként és miskolci apostoli kormányzóként szolgálta a magyar görögkatolikus egyházat. A rendszerváltás időszakától kezdve számos új intézmény létrehozása, templom, parókia építése és felújítása fűződik a nevéhez, mindenre kiterjedő figyelmével végzett áldásos munkássága révén a Magyar Görögkatolikus Egyház folyamatosan fejlődött.

Számos hazai és nemzetközi jelentőségű eseményt szervezett, amelyek közül a legjelentősebb Szent II. János Pál pápa 1991-es magyarországi apostoli útja keretében máriapócsi látogatása, melynek során a Szentatya több százezer zarándok előtt végzett görögkatolikus Szent Liturgiát a kegyhelyen, majd Nyíregyházára is ellátogatott. Keresztes Szilárd érdeme az európai görögkatolikus püspökök első találkozójának megszervezése is 1996-ban, melyet azóta is évente megrendeznek.

Püspökké szentelésének ötvenedik és pappá szentelésének hetvenedik évfordulóján, 2025. február 8-án, szombaton 11 órakor ünnepi Szent Liturgián adnak hálát mindezért a nyíregyházi Szent Miklós-székesegyházban, amelyre Keresztes Szilárd családja, a Magyar Katolikus Püspöki Kar tagjai és a görögkatolikus papság mellett meghívást kaptak a környékbeli országok azon hivatalban lévő és nyugalmazott főpásztorai is, akik Szilárd püspökkel egy időben szolgáltak.

Keresztes Szilárd megyéspüspökként a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola nagykancellárja is volt. A jubileum alkalmából és munkássága elismeréseként a főiskola szenátusa az intézmény legmagasabb rangú elismerését, a Szent Atanáz-díjat adományozza a püspöknek.

Forrás: Görögkatolikus Metropólia

Fotó: Magyar görögkatolikusok Facebook-oldala

Magyar Kurír