Nyitott alkalomra hív a Ferences Ifjúság a pesti ferences templomba

A Ferences Ifjúság 1948-ban alakult Olaszországban, amikor Pacifico Perantoni, a ferences rend generálisa egységes szövetségbe foglalta a ferences szerzetesek által vezetett ifjúsági csoportokat. 1958-ra már 453 csoport működött szerte az országban. Később az olasz Ferences Ifjúság példáját más országok – Argentína és Brazília is – átvették, közös irányítási igényt fogalmazva meg. Ennek eredményeként a Ferences Világi Rend (FVR) Nemzetközi Elnöksége dokumentumot adott ki, amely az FVR Általános Konstitúcióinak részévé vált. A végleges, nemzetközi szöveget a pasteumi káptalanon fogadták el.

A Ferences Világi Rend konstitúciói a következőképpen mutatják be a Ferences Ifjúságot: „…azok a fiatalok alkotják, akik a Szentlélek által arra éreznek hivatást, hogy a keresztény életről Assisi Szent Ferenc üzenetének fényénél testvéri közösségben nyerjenek tapasztalatot, a Ferences Világi Rend keretei között mélyítve el saját hivatásukat.” Továbbá: „...a Ferences Ifjúság tagjai – mind egyénileg, mind csoportosan – a Ferences Világi Rend Reguláját saját keresztény és ferences hivatásuk növekedését ösztönző iratnak tekintik.”

Amikor egy fiatal csatlakozik a Ferences Ifjúság közösségéhez, nem csupán egy hittancsoportba kerül, hanem egy élő, támogató közösségbe, ahol mélyebb kapcsolatok alakulhatnak ki, és ahol lehetőség van a személyes fejlődésre is. Magyarországon több helyszínen is zajlanak ilyen ifjúsági kezdeményezések, mint például csoportos összejövetelek, zarándoklatok, erdei iskola vagy családos találkozók. Ezekről a YouFra oldalán többet is meg lehet tudni. Vannak állandó szentségimádási programok, a közösségi találkozók pedig általában kéthetente zajlanak világi és szerzetesi ferencesek jelenlétével, hogy segítsék a tagokat útjukon. Az alkalmakon nagy hangsúlyt fektetnek Szent Ferenc és Szent Klára élete, imádságai, valamint a ferences értékek megismertetésére.

A nyitott alkalom menete hasonló a közösség rendszeres találkozóihoz: imádsággal kezdődik, majd a bemutatkozó kör keretében a résztvevők jobban megismerhetik egymást. Az alkalmaknak mindig van egy központi témája, ennek feldolgozása 20-25 perces előadás vagy közös beszélgetés formájában történik, és ha az előadás hosszabb, a résztvevők kisebb csoportokban osztják meg gondolataikat egymással. Az alkalom közös imával ér véget.

Mire számíthatsz pontosan a közösségben?

– Igazi közösségre találhatsz: olyan fiatalok vesznek körül, akik hozzád hasonlóan keresik az útjukat, a hitüket, és akikkel megoszthatod a gondolataidat, kérdéseidet.

– Az alkalmak nemcsak tanításokról szólnak, hanem közös imádságról, elmélkedésekről és mély beszélgetésekről, ahol lehetőséged van elcsendesedni és megerősödni a hitedben, lelkileg feltöltődni.

– Segítséget kapsz a hivatásod tisztázásában – legyen szó akár szerzetesi, papi vagy világi útról, a közösség és a ferencesek segítenek, hogy tisztábban láss.

– Nem csak templomi közösség, hanem valódi életforma! A ferences lelkiség gyakorlati szinten is megjelenik a közösség életében: nem csupán az imákban és az alkalmakon, hanem a szolgálatban, a közös kirándulásokban, zarándoklatokban, karitatív programokban is.

– Lehetőséged van közvetlenül megismerni a ferences szerzetesi életet, beszélgetni, kérdezni tőlük.

– Rendszeresen találkozhatsz egy inspiráló közösséggel. Nem kell elköteleződnöd az első alkalommal, de ha megtetszik, szeretettel várnak minden programra.

Ha szeretnél egy ilyen közösség része lenni, amely hozzásegít, hogy Szent Ferenc lelkiségét követve közelebb kerülj Istenhez és a saját utadhoz, akkor mindenképp érdemes csatlakoznod.

Ismerd meg a közösséget, és tapasztald meg a ferences lelkiség örömét! Részvételi szándékodat a Facebook-eseményben tudod jelezni.

Forrás és fotó: YouFra; Ferences Média

