80. születésnapja alkalmából köszöntötték Balás Béla emeritus megyéspüspököt Kaposváron

Varga László kaposvári megyéspüspök így fogalmazott köszöntőjében: „Tíz évvel ezelőtt, mikor megkérdeztelek, hogy miként szeretnéd, hogy ünnepeljük a hetvenedik születésnapodat, akkor elég határozottan tiltakoztál, de aztán végül, mire újra megkérdeztem, azt mondtad: menjünk el Taizébe. Megszerveztünk egy utat a papokkal, s 2011. március 25-én ott adtuk át az ajándékodat. Évekkel később volt egy másik születésnapi ajándék is, amelynek nagyon örültél. Ez az ajándék az volt, mikor Ferenc pápa végre leváltott. Ezt az ajándékot én adhattam át neked, s aztán én vehettem át a stafétabotot.

Olyan ez, mint egy váltófutás. Huszonnégy évig te futottál elöl, én meg utánad, aztán átadtad a stafétabotot. Nagyon örülök azoknak az éveknek, amikor együtt szolgálhattunk az egyházmegyében és itt, a püspökségen.

Nagyon köszönöm az odaadott életedet és a hűségedet Jézushoz és az Egyházhoz, s köszönöm, hogy melletted szolgálhattam. Nagyon örülök, hogy most, 80. születésnapodon a többiekkel együtt köszönthetlek.”

Az alkalmon jelen volt Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes. Így fogalmazott: „Beton atyának nagyon sok mindent köszönhetünk. Soha nem azt mondta, ami csiklandozza a hallgatóság fülét, hanem azt, ami az Úr Jézus tanítása és az Egyház hitletéteménye. Személyében is bemutatta azt, hogy az Egyházhoz való hűség és a nemzethez, a magyarsághoz való hűség egymásra mutat. Isten az égi haza mellett földi hazát is adott nekünk. Valamiképp az égi hazához is hűtlen az, aki a földi hazának a sorskérdései elől dezertál.”

A miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, a püspök egész életpéldája mutatja, hogy Isten egyetemes Anyaszentegyházát úgy lehet szolgálni, ha Isten helyi népét szolgáljuk, az egyetemes emberiség szolgálata a nemzetünk szolgálatán keresztül lehetséges. „Pontosan azt mutatta be, ami Szent István királyunk tanúsága: az egyetemes kereszténység és a magyarsághoz való hűség egymást erősíti” – világított rá a miniszterelnök-helyettes, majd felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét.

„Kedves Beton atya! Emlékszem, néhány évvel ezelőtt,

a kaposszentbenedeki templomban tartott aranymiséden azt mondtad, hogy az elmúlt ötven évben mindkét kezével védett az Úr. Az egyikkel tartott, a másikkal pofozgatott.

Úgy gondolom, papi hivatásod során is megtaláltad az egyensúlyt a fejlődéshez szükséges feddés és a szeretetteljes gondoskodás között.

Most is őrzöm és nagy becsben tartom azt a pásztorbotot, melyet annak idején célzott iránymutatás kíséretében ajándékoztál nekem. Hálásak vagyunk neked, hogy az elmúlt évtizedek során a Regnum ifjú élharcosaként, majd a Kaposvári Egyházmegye vezetőjeként szenvedélyes, már-már prófétai hangvételű prédikációiddal és szépirodalmi igényű publikációiddal, szellemes adomáiddal és a hit mindennapokban megélt örömének példájával még olyanokat is sikerült a kereszténység felé fordítanod, akik korábban talán imádkozni sem tudtak.

Engedd meg, hogy 80. születésnapod alkalmából a gratulálók sorába állva tisztelettel köszöntselek és azt kívánjam, hogy még sokáig őrizd meg legendás, mindannyiónknak erőt adó derűdet, tettrekészségedet és mindenekelőtt természetesen az egészségedet. Isten éltessen sokáig!” – fogalmazott köszöntőlevelében a miniszterelnök.

Szita Károly, Kaposvár polgármestere szavai szerint Balás Béla 80. születésnapja nem a magánügye, hanem a közösség ügye.

„Az elmúlt évtizedekben a Jóisten szolgálata mellett, a Jóistennel együtt szolgált kisebb-nagyobb közösségeket. Szolgálta az egyházmegyét, s a benne élőket. Ha ilyen embert köszöntünk, az a közösség ügye, mert mi – akik ma szólhatunk – kaptuk meg azt a lehetőséget, hogy egy közösség nevében mondhassuk: Isten éltessen, Beton atya, s a Jóisten tartson meg még közöttünk egészségben hosszú-hosszú éveken keresztül.

Abban a szerencsében volt részem, hogy mindig sikerült kapcsolatot teremtenem olyan emberekkel, akikben bízhattam, s akiktől tanácsot kaphattam. Köszönöm a »Beton-biztos pontot«! Azt a pontot, hogy jóban, rosszban, jókedvben, rosszkedvben számíthattam rád, s köszönöm, hogy ez a közösség is mindig számíthatott rád.

Fogtad a batyut, s volt olyan időszak, mikor mentél faluról falura és beszélgettél az emberekkel.

Isten éltessen, Beton atya!”

Petró László református lelkész a református közösség képviseletében Balog Zoltán református püspök levelét olvasta fel:

„Főtisztelendő Püspök atya, kedves Beton!

Hirdetni és élni kell azt, amit Istenünk ránk bízott! Hirdetni kell, hogy Ő nem hagyja magára azokat, akik a közélet gyalulatlan deszkáin állva küzdenek egyházért és országért! Szavaidra, hitedre és tetteidre mindig lehetett számítani.

Mindig jó volt részesülni abból a töprengő, mély kereszténységből, mely téged jellemez. Tudom, hogy nyolcvanévesen sem hagytad abba az imádságot. Szeretetteljes figyelmed kíséri azokat, akiket az Úr rád bízott.

Ezzel a közös, Urunktól kapott szeretettel és imádsággal gondolok rád születésnapodon.”

A köszöntések sorát Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész folytatta, aki a korai nagymarosi ifjúsági találkozók idejére emlékezett vissza, majd Csillag Gusztáv a Beton-kör nevében adott hálát az emeritus püspök szolgálatáért.

Gáspár Ferenc orvos, a Beton-kör tagja elmondta: 2002-ben, mikor az országban sorra alakultak a polgári körök, Kaposváron hat házaspár, akik egyaránt hittek a szeretet és összefogás erejében, Balás Béla megyéspüspök vezetésével létrehozták a kaposvári Beton-kört. Nem zárták ki a társadalmi és aktuálpolitikai kérdések megvitatását, aminek során mindig az Egyház társadalmi tanítása volt a zsinórmérték; de az alapot, a szeglet- és zárókövet az evangélium, a katekizmus és a teológia adta. „Mikor püspök atya magyarázott, tanított, akkor közel engedett magához. Egyidejűleg járt előttünk, mutatva az utat, és közöttünk, hogy rá támaszkodhasson, aki botlik. Kezében a hit pajzsa minket is védett” – fogalmazott Gáspár Ferenc.

„Úgy érzem, hogy ez a mai születésnapi köszöntés olyan, mint egy nagy ölelés” – fogalmazott Lőrincz Sándor újságíró, aki elmondta, a születésnap alkalmából megjelent a Túl a politikán – Történetek, gondolatok Betonba öntve című Balás Béla-kötet, a Szent István Társulat kiadásában.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Magyar Kurír