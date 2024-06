Nyugdíjba vonult Deli Gabriella, a debreceni görögkatolikus Szivárvány Gyermekkar vezetője

A Szivárvány Gyermekkar vezetője ugyanis ebben az évben, hosszú sikeres pályáját lezárva nyugdíjba vonul. Így tehát nemcsak egy szokásos tanévet zártak le, hanem egy olyan esztendőt, ahol az iskola egyik alappillérét ünnepelték.

Gabi néni már előre gondoskodott a jövőt illetően: Benedek-Paládi Krisztina lesz az utódja, aki már két éve folyamatosan nyomon követi a szakmai munkát.

Az első osztályosok karácsonykor már bemutatkoztak a nagyközönség előtt, a legkisebbek most „Tavaszi játékfűzést” adtak elő. Jövőre már ők is a Szivárvány Gyermekkar tagjai lesznek.

Az alsós diákokból álló csapat ebben a tanévben is több iskolai és városi eseményen lépett fel. Tavasszal részt vettek az Éneklő Ifjúság minősítő hangversenyén, ahol arany minősítést kaptak, illetve az Év Kórusa címet is kiérdemelték. Hamarosan Székelyudvarhelyen képviselik az iskolát.

Szokás szerint elbúcsúztak a 4. osztályosok, de nem végleg, hiszen a Lautitia Gyermekkarban folytatják pályájukat. A leköszönés azonban nagyon sajátosra sikerült: a csapat egyik tagja, Kovács Alexandra édesanyja és nevelő apukája a debreceni Neonhal együttes tagjai, így együtt adták elő a Ha kész leszel… című dalt.

A fantasztikus hangulatú este Deli Gabriella utolsó szereplése volt karnagyként. 34 évnyi következetes, áldozatos munkát köszönhetnek neki a diákok, pedagógusok, szülők és szakmabeliek. Mivel a Kölcsey Kórusnak jelenleg is tagja, így ezen az estén a társai és a kórus vezetője is köszöntötte őt meglepetésként, s természetesen a közös ének sem maradhatott el.

Fellépett a felső tagozatos diákokból álló Lautitia Gyermekkar is, amely eseménydús éven van túl. Szerepeltek a Csokonai Nemzeti Színház Bohémélet és Úrhatnám polgár című produkciójában; idén is teltház előtt zsongott messze a hálaének karácsonykor, és még az Eddával is dalra fakadtak egy adventi koncerten; emellett az In Canto sul Garda nemzetközi kórusfesztiválról is első hellyel tértek haza.

Az évzáró hangversenyre egy olyan művel készültek, amely több szempontból is fontos és érdekes a kórus életében. Sok-sok generáció nőtt fel úgy az iskola falain belül, hogy nemcsak a próbateremben, de az iskola minden szegletében zengett ez a dallam az elmúlt 65 év során. Ez Kodály Zoltán Pünkösdölő című nagyszabású műve volt. Szólót énekelt Demeter Panna és Hajós Mária.

Nagyon régi szokás már, ahogy a negyedikesek búcsúznak a Szivárvány kórustól, úgy köszönnek el a nyolcadikosok is a kórustól és az intézménytől. Persze ez is csak egy képletes búcsú, hiszen a legtöbben a vegyeskarban folytatják az éneklést.

Az este végén könnyed stílusban hangzott el tőlük a The Stanford Mendicants Sh-Boom című dala. A vidám pillanatokat megragadva Nemes József Joe bácsi egyesével köszönte meg a fiataloknak az elmúlt év munkáját.

A Lautitia Ifjúsági Vegyeskar a kóruscsalád legidősebb tagja. Jellemzően olyan diákok alkotják, akik a Szent Efrém iskolában befejezve tanulmányaikat szeretnének együtt maradni a csapattal és folytatni a megkezdett közös utat. A vegyeskar is jelen volt idén a Riva del Gardában rendezett nemzetközi versenyen, ahol az előkelő második helyet zsebelték be. Az Ajtók című produkcióval bemutatkoztak Szegeden, énekeltek Budapesten az Ars Sacra Fesztiválon és a Zempléni Fesztiválon is, valamint a Szépséges Pászka ünnepén Miskolcon. Idén még Tata, illetve Kapolcson a Művészetek Völgye is várja őket.

Természetesen nincs is annál szebb, amikor a kórusok együtt énekelnek valamit, egyesítve erejüket és lelkesedésüket! A közel 150 fős kóruscsalád előadásában felcsendült Michael Barrett Ndikhokele Bawo című műve.

A műsor végéhez közeledve Seszták István főhelynök is búcsúzott a Szent Efrém iskola meghatározó alakjától.

Hálát adott Istennek Gabi néniért, és azért, hogy a jelenlévők nemcsak egy közönség, hanem egy igazi közösséget is alkotnak.

A köszönet és hála jeléül Kocsis Fülöp metropolita nevében a Hajdúdorogi Főegyházmegye díszoklevelét adta át Deli Gabriellának.

Miben áll a debreceni identitás? – kereste a választ köszöntőjében Puskás István alpolgármester. Ha a kultúrát veszük alapul, akkor nem más, mint a kóruskultúra. Hiszen immár háromszáz esztendeje része a város életének. Megköszönte Deli Gabriellának, hogy tovább öregbítette Debrecen hírnevét, és ő is hozzájárult ahhoz, hogy ezek a gyerekek közel kerüljenek a zene, az éneklés világához. A város nevében díszoklevelet adott át a karnagynak.

Nemes József, a Lautitia Kórus vezetője hangsúlyozta, nemcsak ő, de nagyon sokan nem állhatnának a színpadon most, ha Gabi néni nincs. Hiszen őt is tanította évekkel ezelőtt kisiskolásként, amiért háláját fejezte a többi kórustag nevében is.

Ezzel kapcsolatban korábban úgy fogalmazott Deli Gabriella: „Ha visszagondolok, olyan, mintha tegnap kezdődött volna el ez a nagy kaland. Ezt a 34 évet kimondani is hihetetlen, de megélni egy fantasztikus pillanat volt. Gyorsan elszálltak az évek. Rengeteg emlék, élmény van mögöttem, ezek főleg akkor jönnek elő, ha képeket nézegetek. Nemes Józsi mutatott egyet a legutóbb: a saját iskolai tablóképét. Azon is rajta voltam, hiszen Joe a tanítványom volt.”

Ajándék gyanánt meglepetéssel készültek: a Kölcsey Kórus, a Szivárvány Gyermekkar, a Lautitia Gyermekkar és a vegyeskar is színpadra lépett, és utoljára kérték meg Gabi nénit, hogy az egyik klasszikus darabot vezényelje le ő. Ez a Varázskréta volt. Zongorán közreműködött B. Kiss Szabina. Fantasztikusan hangzott több száz torokból ez a remekmű.

Vas Péter intézményvezető szintén megköszönte Deli Gabriellának az elmúlt évtizedek munkáját. Mint mondta: igazán példaértékű pedagógusi és művészi pályát tudhat maga mögött Gabi néni, amiért örökké hálásak lesznek.

Utolsó aktusként meghatóan búcsúzott tőle az egész közönség: A citrusfa levelestől-ágastól kezdetű dallal vonultak le a színpadról a fellépők...

„A Citrusfa levelestől-ágastól

Kisangyalom, hogy váljunk el egymástól?

Úgy elválunk kisangyalom egymástól,

Mint a csillag fényes ragyogásától.”

Forrás és fotó: BSZI/Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír