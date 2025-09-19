Ökumenikus fesztivált tartottak az üldözött keresztények Irakban

A fesztivál különös jelentőséggel bír Irak keresztényei számára, akik közül sokan menekülni kényszerültek, amikor az Iszlám Állam nevű terrorszervezet 2014-ben elfoglalta a Ninivei-fennsíkot. Több mint 120 ezer keresztény talált menedéket Erbílben, az autonóm Kurdisztán területén, miután a dzsihadisták megpróbálták eltörölni a kereszténységet Észak-Irakból, melyet 2017-ig tartottak megszállás alatt.

Bashar Warda erbíli káld érsek, a fesztivál egyik fő szervezője hangsúlyozta az ünnep szimbolikus jelentőségét: „A fesztivál időzítése mélyen szimbolikus.

Tíz évvel ezelőtt az Iszlám Állam meg akarta semmisíteni a kereszténységet ezen a földön. Ma ugyanezek a közösségek magasba emelik a keresztet

a köztereken, a templomokban és a körmenetekben. Amit egykor el akartak némítani, most hangosan hirdeti: a remény erősebb a halálnál.”

A rendezvény szeptember 9-én kezdődött egy két kilométeres gyertyás körmenettel a Szent Illés-kápolnától az asszír Szent János-székesegyházig. Az eseményt közös imádság, szeretetvendégség és III. Mar Awa asszír pátriárka, az Asszír Keleti Egyház vezetőjének homíliája követte.

A fesztivál során imádságok, zenei előadások, maratonfutás, kulturális programok, sportversenyek és gyermekeknek szóló játékok zajlottak. A csúcspontot szeptember 13-án, a Szent Kereszt felmagasztalásának előestéjén tartott virrasztás jelentette.

A 2025-ös esemény a 2024-ben tartott első ökumenikus ünnepség sikerére épít, és mostantól minden évben megrendezik. Warda érsek kiemelte, hogy a fesztivál célja „nem csupán a korábbi siker megismétlése, hanem annak kibővítése, tartalmának elmélyítése, valamint több fiatal és család bevonása az egyházak közösségeiből”. A szervezésben kulcsszerepet játszott a mind a négy egyházat képviselő, húsz fiatalból álló közös ifjúsági bizottság. Az érsek hálával emelte ki szolgálatukat: „A különböző felekezetű fiatalok együtt tervezték meg a fesztivált minden programját. Együttműködésük a jövő látható jele lett. Az idősebb generációk csodálattal figyelték, ahogyan a fiatalok felfedezték, hogy az őket elválasztó teológiai, vagy nézetbeli különbségeknél sokkal erősebb az, ami összeköti őket: a Krisztusba vetett hitük.

Az ő kezükben a keresztény egység álma Irakban már megélt valósággá válik.”

Az ACN (Aid for Christian Need, a szükséget szenvedő keresztényeket segítő pápai alapítvány – a szerk.) által is támogatott fesztivál fontos üzenetet hordoz Irak keresztény jövője szempontjából. Az 1997-es népszámlálás szerint még 1,4 millió keresztényt tartottak nyilván az országban, mára azonban számuk jóval negyedmillió alá csökkent a háborúk, vallási üldözések és az erőszak miatt.

Warda érsek szerint a fesztivál túlmutat az iraki egyházakon: „A Kereszt Fesztiválja több mint helyi ünnep. Üzenet az egész Egyház számára.

Ábrahám földjéről, ahol a keresztények száműzetést és üldöztetést szenvedtek, most a remény szava érkezik: még mindig itt vagyunk! Egyek vagyunk Krisztusban.

A kereszt nem némult el, és Irakban egy kicsiny, sebeket hordozó Egyház mutatta meg a világnak az egység erejét, a hit bátorságát és a feltámadás örömét.”

Forrás: ACN, OSVNews / Nyíregyházi Egyházmegye

Szöveg: Király András

Fotó: Erbíli káld érsekség

Magyar Kurír